Росія поновила авіаудари по "Азовсталі" та спробує штурм - Арестович [ Редагувати ]
Окупаційні війська поновили авіаудари по "Азовсталі" та намагатимуться штурмувати його територію. Натомість українські захисники тримають оборону і роблять контрвилазки.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
"Є і непрості новини у нас. Ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі "Азовсталі", поновив авіаційні удари по території заводу, по районам оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку і навіть роблять контрвилазки", - розповів Арестович.
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