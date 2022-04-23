Окупанти ракетами обстріляли Одесу: нові подробиці [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок, також відомо про загиблих.
Згідно з даними оперативного командування "Південь", окупанти влучили в об’єкти інфраструктури.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують й місцеві. Мінімум одна з ракет впала й вибухнула.
Один з місцевих згорів у своїй машині в подвір’ї одного з будинків.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу в Одесі.
Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.
Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено дві ворожі снаряди й два безпілотники, які ймовірно здійснювали корекцію польоту. Зазначається, що дві ракети все ж вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки.
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