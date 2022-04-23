Російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу по Одесі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, є багато постраждалих.

Про це пише у Twitter-акаунті керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше", - пише Єрмак.

Також відомо, що серед загиблих - тримісячна дитина.

"Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - додав Єрмак.