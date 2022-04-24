Макрон чи Ле Пен: Франція в другому турі обирає президента [ Редагувати ]
Сьогодні о 9-й за київським часом у Франції розпочався другий тур президентських виборів. Перший відбувся 10 квітня. До вечора ми дізнаємося, хто керуватиме країною протягом найближчих п'яти років: нинішній президент Емманюель Макрон чи кандидатка правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.
Це повторення ситуації, коли у другому турі п'ять років тому зійшлися ті самі два кандидати. У 2017 році Емманюель Макрона був обраний президентом республіки, набравши у другому турі 66,10% голосів, випередивши Марін Ле Пен з її 33,90%.
Цьогорічне голосування обіцяє стати більш напруженим. Різні опитування громадської думки давали кандидатам різні прогнози.
Якщо опубліковане 21 квітня опитування, проведене Ipsos-Sopra Steria на замовлення Le Parisien і France Info, передбачає 57,5% голосів проти 42,5% на користь Емманюеля Макрона, то опитування іншого інституту вивчення громадської думки Odoxa-Mascaret показує значно менший розрив. Хоча президент Макрон лідирує і тут, але з 53% за 47% голосів у Марін Ле Пен.
Результати виборів стануть відомі починаючи з 21 за київським часом, коли в містах закриються виборчі дільниці. У маленьких населених пунктах голосування завершиться годиною раніше. Екзит-полів у Франції не проводять, але ніщо не завадить їх публікувати франкомовним сусідам - ЗМІ Швейцарії та Бельгії.
У Франції політологи вважають Марін Ле Пен налаштованою проросійськи. Сама вона декларує переформатування Євросоюзу та вихід із НАТО. Водночас війна в Україні дещо змінила її підходи, оглядача вважають, що на зовнішньополітичній сцені вона поводитиметься по-іншому.
Макрон - головний переговорник із володимиром путіним з усіх лідерів західних країн. Аналітики вважають, що Макрон спробував взяти на себе роль європейського лідера після відставки Ангели Меркель з посади канцлера Німеччини.
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