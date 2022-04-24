До якого числа переселенці можуть оформити соцдопомогу [ Редагувати ]
Вимушені переселенці, які залишили свої домівки через бойові дії, можуть подати заяву на отримання допомоги до 30 квітня.
Виплати на проживання нараховуватимуть громадянам починаючи з березня 2022 року.
Допомогу у розмірі 2000 гривень отримає кожен переселенець, який офіційно оформить статус ВПО. Окрім цього, держава буде щомісяця виплачувати по 3000 гривень на кожну дитину в родині переселенців.
Для зручності українці можуть оформити статус ВПО в режимі онлайн, скориставшись відповідною послугою у додатку "Дія".
Виплати нараховуватимуть лише тим вимушеним переселенцям, які через війну та бойові дії не виїжджали за межі України.
по темі
Візит закінчується - і урядовці звітують про результати.
В Україні виплачують по 2000-3000 гривень допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні
Громадяни України з числа внутрішньо переміщених осіб, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, й надалі отримуватимуть допомогу на житло
У "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги
Відомо про приїзд української урядової делегації вже на наступному тижні. Планується, що її очолить прем'єр Шмигаль, а у складі делегації мають бути і міністр фінансів, і голова Нацбанку, й інші ключові чиновники.