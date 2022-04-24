Вимушені переселенці, які залишили свої домівки через бойові дії, можуть подати заяву на отримання допомоги до 30 квітня.

Виплати на проживання нараховуватимуть громадянам починаючи з березня 2022 року.

Допомогу у розмірі 2000 гривень отримає кожен переселенець, який офіційно оформить статус ВПО. Окрім цього, держава буде щомісяця виплачувати по 3000 гривень на кожну дитину в родині переселенців.

Для зручності українці можуть оформити статус ВПО в режимі онлайн, скориставшись відповідною послугою у додатку "Дія".

Виплати нараховуватимуть лише тим вимушеним переселенцям, які через війну та бойові дії не виїжджали за межі України.