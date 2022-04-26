"Ми вважаємо, що сталося вторгнення в Україну": Генсек ООН зустрівся з путіним [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся сьогодні, 26 квітня, з російським президентом володимиром путіним. Генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням росії.
"Ми (напевно, мова про ООН - ред.) вважаємо, що сталося вторгнення на територію України. Проте, я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерріш.
Як зазначив генсек ООН, він розуміє, що у росії були протиріччя з приводу деяких питань щодо України, однак вони мали б бути вирішенні в рамках статуту ООН.
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