Ворог не припиняє спроб вийти на адмінмежу Донецької та Луганської областей

На Луганщині та Донеччині російські війська обстрілюють усю лінію фронту. За добу наші бійці відбили щонайменше дев'ять ворожих атак. Знищили дев'ять танків, зенітну установку, артилерійські системи. Зокрема, наші війська провели спецоперацію на окупованій території: накрили там вогнем ворожий склад боєприпасів. Останні детонують там уже кілька годин. Євген Соломін - далі.

Це детонують боєприпаси на складі у місті Ірміно, окупованому ще 2014 року. Пожежа й вибухи там лунають уже майже добу.

А це кадри з Рубіжного. Російські окупанти вночі обстріляли центральний речовий ринок, певно, вважаючи його ще одним "військовим" об'єктом. На місці одразу ж з'явилися мародери.

Свежак, наверное. Еще стоят *** машинку, кофеварку разбили ***! Нужна она вам, ***! А че вы пошли, девушка?! Лицо есть, хватит!

Поліція намагається не допускати мародерства, слідкувати за правопорядком. Або й просто допомагати людям.

Боєць батальйону "Луганськ-1 ім. Героя України Сергія Губанова":

Оказываем, если кому нужно помощь медицинскую. Потому что люди, бывает, попадают под обстрелы. Мы тоже попадает - рядом прилетает! Люди много мародерят. Приходится присекать постоянно.

Рашисти зосередилися на наступі на Попаснянському напрямку - хочуть повністю захопити Попасну й Рубіжне, і вже звідти йти далі. У напрямку Сєвєродонецька - після встановлення контролю над знищеним Новотошківським - росіяни наступають у напрямку сіл Нижнє та Оріхове. Під бомбами опинилися міста Привілля й Лисичанськ. Орки влучили у школу, у підвалах якої ховалися понад 20 людей. Всі - вижили.

Позивний "Шкіпер", боєць бригади швидкого реагування:

Противник намагається протиснутись у глиб Рубіжного. Але в нього нічого не виходить. Усі атаки захлинаються їхніми 200-ми. Наша арта працює, наша піхота працює. Все як має бути. У противника немає жодного шансу на успіх.

З п'ятої ранку російські війська безперервно обстрілюють Гірську громаду. Ворог застосовує "гради" й артилерію. Нанесено авіаудар. Тут багато руйнувань. Знайдено тіло одного загиблого мирного жителя. У Гірському згоріла електропідстанція.

Сергій Гайдай, начальник Луганської військової адміністрації:

Напрямок на Сєвєродонецьк, Лисичанськ від Золотого. От там так само зараз важкі бойові дії проходять. Намагаються і там прорвати лінію оборони. Але ворог не має успіху.

Напередодні з населених пунктів Луганщини вдалося вивезти близько сотні людей. Сьогодні евакуаційні автобуси також рушили туди, де ще є бажаючі покинути зону бойових дій.

Тим часом у Сєвєродонецьку правоохоронці затримали інформатора бойовиків. Ним виявився священник! Він передав телефоном дані про українські позиції. А у Рубіжному - ієромонах Свято-Георгівського храму Анастасій - перейшов на бік окупантів. Колаборант радісно вітав рашистів у місті й отримав за це від загарбників подарунки.

Анастасій, ієромонах Свято-Георгієвського храму УПЦ:

Завтра придут люди, люди приходят! Люди не отчаиваются! Мы долго ждали!

На Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об'єктів - житлові будинки, лікарні, школи, комунальна та залізнична інфраструктура. Били по містах Лиман, Дружківка, Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка, Торецьк, селищу Нью-Йорк. Ворог застосовував авіацію, ракетні установки, реактивні системи залпового вогню, танки, важку артилерію. Втім наші захисники щосили намагаються завадити планам противника. На цих кадрах бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як знищили російський танк Т-72.

Дрон фіксує, як підбитий танк горить із середини, дим іде навіть через ствол гармати. А за кілька секунд - детонує боєкомплект, башту відриває й відкидає на кілька метрів!

Сьогоднішній день на сході України також не буде простим, переконані наші бійці. Адже ворог не припиняє спроб вийти на адмінмежу Донецької та Луганської областей. Втім це йому не вдається.