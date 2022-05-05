У ЄC закликали росію терміново повернути вкрадені літаки [ Редагувати ]
Депутати Європарламенту вимагають від росії повернути вкрадені літаки і закликають ЄС посилити санкції щодо країни. Про це йдеться в прес-релізі Європарламенту.
Депутати Європарламенту стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор і "шкодують про те, що росія, грубо порушивши правила міжнародної цивільної авіації, змусила літаки, орендовані у іноземних компаній, пройти перереєстрацію в російському реєстрі повітряних суден".
"Таке злодійство неприпустиме", - кажуть депутати Європарламенту, вимагаючи негайно повернути ці літаки їх законним власникам.
У резолюції також міститься заклик до ЄС ще більше посилити санкції щодо російського морського сектора і відмовити в допуску суден, які пришвартувалися в росії на шляху до ЄС, заходити в порти Європейського Союзу.
Крім того, всім судам, які хочуть зупинятися в портах ЄС, хочуть заборонити заправлятися в російських портах, уточнюється в тексті.
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