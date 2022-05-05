Українцям роздадуть по 6500 гривень: кому саме і як отримати гроші [ Редагувати ]
В Україні працюють програми для підтримки вимушених переселенців. Одна з таких програм - виплати для роботодавців, які офіційно працевлаштують людину зі статусом ВПО. Такі роботодавці отримуватимуть від держави 6500 гривень.
"Тепер роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, отримають 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Компенсацію можна отримати за перший і другий місяць роботи вимушеного переселенця", - сказано в повідомленні "Мінцифри".
Хто і коли зможе отримати компенсацію
Компенсацію за вимушено переміщених працівників зможуть отримати практично всі організації, крім:
- Бюджетний
- Фондів загальнообов'язкового державного страхування
- Подати заявку на компенсацію витрат роботодавець має право тільки через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Обов'язкові умови:
- Роботодавці, які працевлаштували ВПО після 24.02.22 - за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого
- Роботодавці, які виплачують внутрішньо переміщеним особам зарплату не менше мінімальної (6500 гривень)
- Роботодавці, які виплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
- Роботодавці, які подали податкову звітність за 4 квартал 2021 року або за 2021 рік
Як отримати компенсацію
- Заповнити заявку на порталі Дія
- Підписати електронним підписом і після цього заяву буде надіслано до Державного центру зайнятості
- Очікувати виплату
по темі
Жінка вирішила підтримати благодійний фонд, що опікується переселенками. Будинок відремонтували, завезли все необхідне, і там оселилося майже сорок жінок із дітьми.
Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати по 2000-3000 гривень
Аби працевлаштувати українців європейські міста влаштовують ярмарки вакансій, західні рекрутингові агентства створюють веб-сторінки українською, а багато компаній вважають за честь узяти українців на роботу і таким чином зробити свій внесок у перемогу над росією.
Разом - непереможні! У Кропивницькому гуманітарний центр надає переселенцям усю необхідну допомогу. Від харчів до одягу.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що з моменту введення воєнного стану через вторгнення рф вже понад 2 мільйони людей