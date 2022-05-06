"Мрія" - буде жити. Підприємство "Антонов" планує відновити найбільший у світі транспортний літак АН-225. А "Укрпошта" анонсує випуск марки із зображенням нашого крилатого велетня. Її почнуть друкувати щойно закінчаться шалено популярні марки із "руським карабльом".

Про неї думали ще до початку війни і оголосили конкурс під гаслом "Що для тебе Україна". Учасники надіслали понад 10 тисяч малюнків. А переміг ескіз одинадцятирічної Софії Кравчук із Волині.

Наші кореспонденти познайомлять Вас із юною авторкою, яка намалювала "Українську Мрію".

Викладачки із Софійкою:

Давай, Софійка, зробимо ось тут, зараз перекриємо, а поверх зірочки попробуємо. Добре? Так. Нарешті вгадала з кольором.

Одинадцятирічна Софійка з волинського містечка Любомль разом з викладачкою ретельно підбирає фарби і вимальовує контури.

Викладачки із Софійкою:

Просто додати трошки кольору, тому що, коли воно висихає, вона трошки трошки світлішою стає.

Нині маленька художниця зі своєю наставницею відтворюють копію ілюстрації̈, яку створили торік для участі у конкурсі "Що для мене Україна".

Оксана Богута, керівниця студії образотворчого мистецтва:

Потрібно було назвати роботу, то ми так і назвали, що "Мрія" - гордість України". І там потрібно за умовами конкурсу треба було написати два-три речення побажання і ми написали: мирного неба,тоді ще не знали, і міцних крил.

Саме цей малюнок визнали найкращим з-поміж інших. "Українська мрія" Софійки буде зображена на марці, яку планує випустити Укрпошта.

Софія Кравчук, авторка ілюстрації:

Ось це – "Мрія". Ось це, ну я хотіла її назвати Марія. Тому що тута "Мрія", а це буде дівчинка Марія і вона літає на такому птасі, який вогне-, забула як він зветься. Жар-птиця? - Да, жар птиця. Це от тигривий такий самальот. Ось така незвична птиця.

Малюнок Софійка створила ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Те, що за ним друкуватимуть марки, стало і для неї, і для її вчительки - несподіванкою.

Оксана Богута, керівниця студії образотворчого мистецтва:

Особисто, то мені і подзвонили і кажуть - о, ви тепер знамениті! Ну я думаю, звісно, ми купим такі марки. Може нам їх подарують.

Софія Кравчук, авторка ілюстрації:

Зрозуміло, що це успіх. Я потім зраділа і навіть від щастя заплакала я зараз, якщо чесно, можу заплакати зараз.

Перемога дівчинку знайшла сама - кажуть в Укрпошті. Малюнок отримали ще до війни, а коли його опублікували на сторінці відомства у мережі, то саме ця робота викликала захоплення навіть у міжнародних філателістів. Марку з малюнком юної волинянки планують презентувати у червні. Яким тиражем - поки не кажуть. Називатиметься вона - "Українська мрія".

Наталія Мухіна, начальниця управління філателістичної продукції "Укрпошти":

Ми планували випустити цього року немаркований художній конверт. Було підготовлено вже ескіз. Але потім, коли окупанти знищили українську "Мрію" АН-225, у нас виникла ідея випустити не конверт, а справжню поштову марку. Тим самим ще раз підкресливши, що мрію українців ніхто знищити не може.

Щоб Україна збудувала ще більший і ще красивіший літак, аніж зруйнована рашистами "Мрія" - мріє понад усе і авторка малюнку. А поки й далі Софійка відтворює на папері свої дитячі мрії і вірить у нашу перемогу.