Кохання перемагає: на весільний рушник стали молодята із Хмельницького [ Редагувати ]
Війна - не перешкода коханню. Щодня українці створюють нові родини. На весільний рушник стали і молодята у Хмельницькому. Вже за кілька днів чоловік відправиться на фронт, а дружина чекатиме його із перемогою. На весіллі просто неба побувала і наша знімальна група.
Дванадцять років спільного життя і двоє дітей. Проте лише сьогодні Наталя і Олег офіційно одружилися.
Олена Ярошенко, керівник Всеукраїнського проекту «Кохання перемагає»:
12 років разом. І це рішення вони прийняли офіційно одружитися, коли наречений вирішив що він іде на фронт.
Олег Літвін, наречений:
Доцільно в такий час зробити ще один крок не лише на захист рідної батьківщини, але й рідної сім’ї.
За шість років учасники проекту «Кохання перемагає» , організували понад пів сотні шлюбів на лінії фронту. І нині зробили церемонію для молодят. Сюрпризом.
Олена Ярошенко, керівник Всеукаїнського проекту «Кохання перемагає»:
Вони попросили допомогти розписатись. А ми вирішили як це? Якщо люди стільки років чекали і в них вже є діти, то нехай діти побувають на весіллі.
Матусю під вінець ведуть син і донечка.
Цією обручкою я заручаюсь з тобою. І всі нехай бачать, що я кохаю тебе.
Юлія Сабій, керуюча справами Хмельницької міськради:
Це справжнє українське весілля з короваями, рушниками, обручками, церемоніймейстером. Це насправді, дуже велике свято кохання, свято щирості, любові.
Серед побажань - два головних: Перемога і народження дітей.
Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:
В Хмельницькому хороша правильна традиція. Зважаючи на те, що в міського голови 3 дітей, менше 3-х в Хмельницькому не бажано.Більше - підтримується і вітається, а менше не бажано. Тому три - це мінімум. Українців має бути багато..
Наречені щасливі. Олег вважає дружину найкращою. А та бажає таких почуттів усім жінкам!
Олег Літвін, наречений:
Доброзичлива, надійний тил і любляча мама.
Наталія Літвін, наречена:
Самий найкращий. Всім таких. Іменно таких чоловіків всім. Кожній жінці, щоб вона була щаслива як я.
Весільні фото на згадку. І вже днями Олег із побратимами вирушить на фронт, щоб захищати, перемагати і любити.
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