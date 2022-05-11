Сотні українських дітей скалічені фізично. Мільйони - поранені морально. А більше як двісті - убиті... І це лише за офіційними даними, реальна ж картина - набагато трагічніша та страшніша. Велика ціна, яку платить Україна у цій війні.

Як виглядають путінські амбіції на скалічених тілах наших дітей? Це щодня бачать українські медики. А моя колега Олена Мендалюк побувала в одній із лікарень Дніпра, куди привезли маленьких пацієнтів із Привілля на Луганщині. Його російські терористи накрили мінометним вогнем. Двоє хлопчиків-братів загинули на місці. А от за життя двох сестричок борються лікарі.

Це фото з тілами двох братів Ярослава та Гліба облетіли весь світ. Хлопчики загинули миттєво після мінометного обстрілу російською армією міста Привілля, що поблизу Лисичанська. Їм 11 та 14 років. Обом осколки влучили прямо у голови, розповідає пані Віра. Того дня, 7 травня, вона була з донькою, а також доглядала за онукою, і хлопчиками-племінниками. Останні - загинули. Зараз жінка у Дніпрі із дівчатками. Вони теж тоді постраждали від обстрілу.

Віра Сарікова, жителька Привілля:

Появился свет, мы пошли сварили кушать, покушали и теперь спускаемся в подвал, нам бежать три минуты. И не успели дети. Неожиданно прилетело прямо во двор, в тот момент когда дети бежали в подвал. Прямо в детей и попало.

Жінка показує світлини з рідного Привілля. ЇЇ посічений будинок та підвал, в якому вони практично жили декілька місяців. Так було допоки діти не потрапили під обстріл. Донька та восьмирічна онука Віри - отримали осколкові поранення. Постраждала і матір Віри. З Привілля до Дніпра їх доставили українські військові. Зараз дівчатка у реанімації. У найтяжчому стані її 12-річна донька Руслана.

Віра Сарікова - жителька Привілля:

Травма черепа, вылез немного мозг, поломана рука, осколок в кисти руки и в ноге, внучка Женя 8 лет легкое травмировано 20 процентов, перелом руки в ножку. 2 племянника родных сразу насмерть. Просто насмерть.

Робити будь-які прогнози щодо стану дітей лікарі не беруться. Третю добу борються за їхнє життя. Руслана в комі, на апараті ШВЛ. 8-річна Женя при свідомості, але в неї тяжкі поранення. Дівчат готують до транспортування у медзаклади до Львова. На сьогодні у лікарнях Дніпропетровщини залишаються 10 маленьких українців, які постраждали від обстрілів російської армії. Всього ж за час війни було доставлено на лікування майже 70 дітей з Херсонщини, Донецької та Луганської областей.

Наталія Шмалько - начальник відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА:

Діти дійсно отримали дуже тяжкі поранення. Мінно-вибухові, вогнепальні, різних ділянок тіла. Дві дитини, на жаль, були втрати, ампутації кінцівок. Це з Краматорська, одна дитина з Херсонського напрямку, у Кривому Розі.

За час повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло понад дві сотні дітей, ще більше чотирьохсот - отримали поранення. І це не просто цифри - це сотні скалічених росією доль.