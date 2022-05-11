Великий порятунок маленького життя. 9-річній Софії Гурмазі під час обстрілу Миколаєва касетними снарядами осколок влучив у голову. Він прошив мозок і застряг на глибині 11 сантиметрів. Травма - просто не сумісна з життям. Але дівчинка вижила! Усе завдяки майстерності медиків та власній силі. Подробиці розповість Вікторія Балицька.

Ніна показує на телефоні відео. 9-річна Софійка здорова та щаслива. Це було до війни. Коли на Миколаївщині почалися перші ворожі обстріли, школярка написала гострого вірша про путіна.

Ніна Вавринюк, мама Софії:

Щоб здохло воно і його не бачить. Люди в Маріуполі без їжі сидять плачуть, але ми сильні, ми переможемо. Бо це сволота нічого не може: не думати, ні бачити. Це тільки одне може значити. Слава Україні! Героям слава!

4 квітня Софія із матір'ю ішли по вулиці, аж раптом - ворог завдав удару забороненими касетними снарядами. Втекти у сховище жінка з донькою не встигли.

Ніна Вавринюк, мама Софії:

Як могла, отак її накрила. Коли це все прекратилось, сестра моя голову піднімає, каже: що це таке? В Софійки з голови фонтаном кров б'є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю її рукою голівку, щоб лиш кров остановить.

Осколок снаряду влучив Софії у голову. Перехожі допомогли на руках донести дитину у лікарню. Стан дівчинки був критичним.

Ніна Вавринюк, мама Софії:

В неї вже очка закривалися, і ротик відкривався. Вона сознаніє тєряла. І я отож цим хлопцям кричала бистренько-бистренько. Сама не можу бігти, ноги волочаться. І вже в лікарні кричала спасіть мою дитину.

Поки дитина два дні лежала у комі, Ніна молилася і боялася, що донька її більше не впізнає. Та Софійка опритомніла і, глянувши на Ніну, промовила "мамуся". Згодом стан стабілізувався і маленьку пацієнтку перевезли до Одеси. А вже звідти доправили до львівської лікарні, де й витягнули осколок, який пройшов крізь мозок на глибину 11 сантиметрів.

Михайло Логва, завідувач нейрохірургічного відділення дитячої лікарні:

Складність травми полягала в тому, що вхідний отвір був в лобній ділянці , а уламок цього вибухового предмету застряг аж практично в задній черепній ямці . Пройшов через весь мозок і пройшов через так звані серединні структури або стовбур головного мозку . В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають. А якщо і виживають, то залишаються у так званому вегетативному статусі.

Дівчинці паралізувало одну сторону тіла. Не могла ходити, говорити, рухати рукою. Але сила волі та наполегливість Софії у поєднанні із майстерністю лікарів зробили диво - дитина ходить сама.

Сергій Худа, старший фізичний терапевт лікарні:

І відновилася робота ручки, вона вже може і пальчики розтиснути, і в кулачок. Тобто вона і водичку може з неї попити.

Софія також почала розмовляти, хоча речення даються ще важко. Дитина вже малює - поки не пензликом, а пальцями. Але щодня малюнки виходять все кращими. А мрії - сміливішими.

Софійка Гурмаза, 9 років:

Скажи, а є в тебе якась мрія? Ким працювати чи ким стати ? – Співачкою.

Мрії Софійки обов'язково здійсняться - переконані лікарі.

Сергій Худа, старший фізичний терапевт:

Вона зможе і танцювати і співати, і робити всі речі, які їй подобалась, які вона робила до моменту травми.

Вже скоро Софія із матір'ю поїдуть у Нідерланди на тривалу реабілітацію. А коли Україна переможе, обов'язково повернуться у рідний Миколаїв.