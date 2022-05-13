Міністерство соціальної політики спрямувало до державного Ощадбанку більше 5,8 мільярдів гривень для виплат внутрішньо переміщеним особам. Люди, які подали заявки на виплати, і поки що їх не отримали, з часом матимуть усю суму допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

Наразі 2,8 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану, 500 тисяч з яких зробили це через Дію. Частину з них доопрацьовують органи соціального захисту, Мінцифра та Мінсоцполітики.



"Також ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей", - запевнила міністерка Марина Лазебна.

Окрім цього, за травень допомогу на проживання отримають ВПО, житло яких зруйноване, або які перемістились з територіальних громад, які знаходяться у зоні бойових дій чи окупації.

"Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій", - додала Лазебна.



Водночас допомога на проживання буде й для ВПО, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок російської агресії, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.