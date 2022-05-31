Парламентський день: які рішення ухвалили українські обранці [ Редагувати ]
В Україні з візитом президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вона виступила перед народними депутатами.
А до того, як заслухати закордонну гостю, українські обранці ухвалили низку рішень. Зокрема, змінили державний бюджет, запровадили нове свято та звільнили з посади обмудсмена - Людмилу Денисову.
Докладно про парламентський день - далі.
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