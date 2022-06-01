Лікарі вже застосовують це новітнє обладнання, на яке ми разом зібрали гроші

Мільйон гривень на порятунок дітей. Телеканал "Інтер" та благодійний фонд "Інтер-дітям" не зупиняють свою благодійну ініціативу навіть в умовах війни. Завдяки підтримці наших глядачів, партнерів і друзів, онлайн-аукціон зібрав мільйон гривень на купівлю портативного апарату УЗД для Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова в Києві. Лікарі вже застосовують це новітнє обладнання, на яке ми разом зібрали гроші, і наголошують: у воєнний час воно допоможе врятувати не одне життя.

Ультракомпактний УЗД-апарат вміщується в ось цей невеличкий кейс, що в руках ведучої телеканалу "Інтер" Анастасії Даугале. Важить він усього 800 грамів, чим і відрізняється від класичних громіздких ультразвукових систем. Із ним можна виїжджати у віддаленні села, в гарячі точки, де працюють мобільні бригади лікарів.

Анастасія Даугуле:

Телеканал "Інтер" сподівається, що він буде у нагоді усім маленьким і дорослим пацієнтам, що буде приносити користь. І слугуватиме на благо всіх українців.

Головний лікар:

Дякую щиро вам, дякую глядачам телеканалу "Інтер" за таку дуже дієву і вчасну допомогу.

3-місячному Марку щойно зробили складну операцію - усували вроджену ваду серця. І просто на наших очах лікарі інституту Амосова проводять першу діагностику малечі - за допомогою нового апарату.

Сергій Сіромаха, головний лікар Інституту сердцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Унікальний в том плані, що він дуже мобільний. Є великі апарати, вони дуже тяжкі, з ними впоратися особливо в умовах реанімації не дуже легко. А цей апарат ми можемо спокійно взяти, як звичайний планшет. І обстежувати пацієнтів прямо у ліжку. Мобільний, високоточний, ефективний апарат.

Юлія Єрмолович, лікар-анестезіолог Інституту сердцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Є малесеньке дитя, у якого судинки мають розмір 2-3 міліметра і щоб всліпу в неї попасти, треба мати неабиякий досвід. Для молодих лікарів в першу чергу треба поставити датчик, знайти судину і безпечно її пунктувати. Хочемо подякувати кожному українцю, кожному глядачу телеканалу "Інтер", кожному підприємцю, всім, хто допоміг нам з закупівлею такого необхідного обладнання.

Лікарі наголошують: новий УЗД-апарат - універсальний. Він дозволяє проводити дослідження у дорослих і дітей із багатьма патологіями. І водночас рятувати поранених.

Олександра Мазур, завідувач відділення ультразвукової діагностики Інституту сердцево-судинної хірургії ім. Амосова:

На жаль, зараз підвищилася потреба в апаратах мобільних. Пацієнти можуть знаходитися в будь-яких умовах: під завалами, в підвалах. З цим апаратом медик може дістатися будь-яких складних місць.

Сергій Сіромаха, головний лікар Інституту сердцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

З його допомогою ми можемо швидко на момент поступлення пацієнта візуалізувати уламки або кулі, які є в м'яких тканинах. І надавати допомогу буквально в приймальному відділенні.

Вже 9 років поспіль телеканал "Інтер" та благодійний фонд "Інтер-дітям" реалізують великі благодійні проекти - ми збираємо гроші на придбання дороговартісного обладнання для дитячих лікарень. Його вже використовують лікарі Інституту педіатрії, акушерства і гінекології, Центру мікрохірургії ока, Охматдиту та інших лікарень. І все завдяки небайдужжим людям, які купували зіркові лоти на сайті благодійного аукціону "Інтер-дітям", робили благодійні внески, щоденно перераховували 1 гривню чи відправляли 20 гривень за допомогою смс.

Анастасія Даугуле, ведуча телеканалу "Інтер":

Ми дуже вдячні кожному глядачеві, кожному українцю, хто повірив в благодійний проект телеканалу "Інтер", кожному, хто надіслав власні 20 гривень для придбання цього наважливого апарату. Знайте, що 20 гривень стали благородною часткою у цьому мільйоні, на які ми придбали цей апарат УЗ і передали інституту Амосова.

І вкотре довели - завдяки глядачам, які підтримують наші благодійні ініціативи, ми здатні допомагати лікарям рятувати дитячі життя.