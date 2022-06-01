Миколаїв, Очаків, Явкіно, Новомиколаївка - ворог і далі обстрілює південний форпост. Відомо про поранених та загиблих. За добу рашистські снаряди пошкодили понад 20 цивільних об'єктів. Докладніше - розкажуть наші кореспонденти.

Вдень і вночі ворог гатить по Миколаєву. Головні мішені - житлові квартали та об'єкти промисловості.

Владислав Назаров, офіцер Оперативного командування "Південь":

Продовжуються обстріли населенних пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Вночі нанесенно удар по Очакову, пошкоджено газову трубу, газорозподільні станції та місцевий хліб завод. До 00.50 В Миколаєві знов понівечені житлові будинки. Ворог підступно влучив у спальний район міста серед ночі.

Одна з ракет найганебнішої армії світу влучила в приватний будинок. Там були двоє дітей та бабуся з дідусем. Від помешкання залишилася купа цегли, а літнього чоловіка поранило уламками від снаряду. Дивом вцілілі діти тепер у тяжкому психологічному стані.

Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації:

Засранцы попали в дом с детьми. Дети живы.

Крім Миколаєва, загарбники завдали ударів по п'ятьох населених пунктах і знищили понад 20 житлових будинків, їдальню та фермерське господарство.

Військові пояснюють, що така інтенсивність обстрілів через контрнаступ наших бійців на Херсонському напрямку. Та застерігають: у найближчі дні спокійніше не буде.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер військової комендатури Миколаївської області:

З метою уникнення жертв серед цивільного населення комендатура міста Миколаєва рекомендує тимчасово, на декілька діб виїхати з вказаних районів міста - Корабельного, Інгульського, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіно.

Крім снарядів, українців атакують фейками. Так, рашисти відзвітували у своїх засобах брехливої інформації, що "денацифікували" голову військової адміністрації Віталія Кіма.

Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації: