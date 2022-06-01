Ворог гатить по Миколаєву: за добу рашистські снаряди пошкодили понад 20 цивільних об'єктів [ Редагувати ]
Миколаїв, Очаків, Явкіно, Новомиколаївка - ворог і далі обстрілює південний форпост. Відомо про поранених та загиблих. За добу рашистські снаряди пошкодили понад 20 цивільних об'єктів. Докладніше - розкажуть наші кореспонденти.
Вдень і вночі ворог гатить по Миколаєву. Головні мішені - житлові квартали та об'єкти промисловості.
Владислав Назаров, офіцер Оперативного командування "Південь":
Продовжуються обстріли населенних пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Вночі нанесенно удар по Очакову, пошкоджено газову трубу, газорозподільні станції та місцевий хліб завод. До 00.50 В Миколаєві знов понівечені житлові будинки. Ворог підступно влучив у спальний район міста серед ночі.
Одна з ракет найганебнішої армії світу влучила в приватний будинок. Там були двоє дітей та бабуся з дідусем. Від помешкання залишилася купа цегли, а літнього чоловіка поранило уламками від снаряду. Дивом вцілілі діти тепер у тяжкому психологічному стані.
Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації:
Засранцы попали в дом с детьми. Дети живы.
Крім Миколаєва, загарбники завдали ударів по п'ятьох населених пунктах і знищили понад 20 житлових будинків, їдальню та фермерське господарство.
Військові пояснюють, що така інтенсивність обстрілів через контрнаступ наших бійців на Херсонському напрямку. Та застерігають: у найближчі дні спокійніше не буде.
Дмитро Плетенчук, пресофіцер військової комендатури Миколаївської області:
З метою уникнення жертв серед цивільного населення комендатура міста Миколаєва рекомендує тимчасово, на декілька діб виїхати з вказаних районів міста - Корабельного, Інгульського, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіно.
Крім снарядів, українців атакують фейками. Так, рашисти відзвітували у своїх засобах брехливої інформації, що "денацифікували" голову військової адміністрації Віталія Кіма.
Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації:
Там начали в российских ТГ- каналах , что я помер. Но радует не это, радует реакция друзей. Звонит Марченко, как там ты? Говорит ,ты чего меня не пригласил на похороны. Я говорю: извини, сам опаздываю. Поэтому все в порядке. Мы работаем.
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Напередодні рашисти вчергове обстріляли обласний центр та околиці. Ворожа армія знову використала касетні боєприпаси.
Цього разу ворог завдав ракетних ударів по житловому масиву, господарським приміщенням, автомобілях та об'єктах цивільної інфраструктури.
Що нахабніша брехня, то більше в неї вірять! Рашисти й досі керуються Геббелівським принципом. У Херсоні вони заблокували Інтернет і мобільний зв'язок та влаштували жителям справжній терор гучномовцями!
Саме до дня народження області рашисти планують вийти на адмінкордони регіону і відзвітувати про захоплення. Звісно - це лише порожні плани
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Місцевих мешканців просять не виходити з укриттів і підготувати захисні маски. Загалом ситуація в регіоні залишається надскладною.
Там є загиблі та поранені, чимало будинків пошкоджені або вщент зруйновані. Втім попри всю небезпеку у селі залишаються люди. Своїми історіями про життя під обстрілами вони поділилися з нашою кореспонденткою Інною Гогой.