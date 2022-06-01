Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли. Про це він повідомив у Telegram.

Тому, за його словами, повертатися до міста поки що зарано.

Він пояснив, що українські бійці здійснюю наступ у Миколаївській області. Через це російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема і Миколаїв.

У зв'язку з цим повертатися до міста поки що небезпечно. Оцінювати ситуацію потрібно через два-три тижні.