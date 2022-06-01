Кім розповів, чи можна повертатися до Миколаєва [ Редагувати ]
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли. Про це він повідомив у Telegram.
Тому, за його словами, повертатися до міста поки що зарано.
Він пояснив, що українські бійці здійснюю наступ у Миколаївській області. Через це російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема і Миколаїв.
У зв'язку з цим повертатися до міста поки що небезпечно. Оцінювати ситуацію потрібно через два-три тижні.
У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто і оживає. Тому ті, хто має нагоду, потерпіть ще два-три тижні з поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання.
по темі
Все більше жителів Миколаївської області почали повертатися додому незважаючи на небезпеку і щоденні обстріли з боку російських військових
Станом на середу, 1 червня, окупанти продовжують бити по Миколаєву та області
У вівторок, 31 травня, жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста
У Миколаєві ворог укотре атакував житлові квартали. На цих кадрах - наслідки обстрілу подвір'я кількох багатоповерхівок.
Українські військові завадили окупантам обійти свої позиції та не дали російським військам просунутися в бік Миколаєва