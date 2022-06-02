Школярі намалювали величезну мапу України в Ужгороді [ Редагувати ]
А в Ужгороді просто неба школярі склали півтораметровий пазл із дерева. Викладали карту України, частинки якої до того самі ж розмалювали. За творчим процесом та емоціями учасників спостерігали наші кореспонденти.
Ангеліна тримає в руках пензлик. Малює рибок. Їх оселила у блакитному морі. Старається, бо прикрашає не просто аркуш паперу, а частинку України.
Ангеліна та Петро, жителі Ужгорода:
Одеська область у нас є соняшники, сонце, квіти різні, рибки. - Одеса це Україна і там все буде мирно.
Поки Одещина в процесі роботи. Ці дівчата вже підготували Харківщину.
Марія, жителька Ужгорода:
Ми намалювали Харків. Нам подобається це місто. Частина України, в якій буде безпечно і все добре.
Ці діти із різних шкіл Ужгорода. Нині їхнє завдання скласти півтора метрового пазла - мапу України. Спочатку школярі розмалювали різні регіони. Тепер же мудрують. Намагаються з'єднати їх між собою.
О, Луганськ, я знаю де він знаходиться.
Таку розвагу для малечі придумали в міській раді. Кажуть, відкритий урок просто неба організували, не просто так.
Марія Симкович, методист управління освіти Ужгородської міської ради:
Розмальовували з різних шкіл, долучалися навіть перехожі. Карта повинна навчити дітей орієнтуватися, де яка область в нашій Україні знаходиться, яка є символіка, чим славна область.
А от величезний пазл виготовив пан Андрій. І вирізав його... просто зі старої шафи.
Андрій Дониченко, працівник інклюзивної майстерні:
Чесно говоря немножко даже розплакался. Приємно то що діти почуствували себя, что мирное время. Щоб оно уже настало.
І ось після кропіткої роботи - мапа готова. Тепер дітвора у кожен регіон відправляє ангела охоронця.
Миру і любові, щастя і здоров'я, без повітряних тривог. - Щоб Захисники повернулися живими. - Я бажаю перемогу.
Перехожі, особливо з-поміж переселенців, зупинялися поблизу пазла-карти. Роздивлялися свої регіони. Фотографували. Маленька Ілонка міцно вхопила рідну Луганщину.
Ілона, переселенка із Лисичанська:
Это моя любимая Луганская область. Луганск привет, весь Лисичанск, моя Луганская область, українкою родилася, українкою буду та про свою Україну ніколи не забуду.
Ну, а власне карту-пазл передаватимуть від школи до школи.
Слава Україні! Героям слава!
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