Таку розвагу для малечі придумали в міській раді

А в Ужгороді просто неба школярі склали півтораметровий пазл із дерева. Викладали карту України, частинки якої до того самі ж розмалювали. За творчим процесом та емоціями учасників спостерігали наші кореспонденти.

Ангеліна тримає в руках пензлик. Малює рибок. Їх оселила у блакитному морі. Старається, бо прикрашає не просто аркуш паперу, а частинку України.

Ангеліна та Петро, жителі Ужгорода:

Одеська область у нас є соняшники, сонце, квіти різні, рибки. - Одеса це Україна і там все буде мирно.

Поки Одещина в процесі роботи. Ці дівчата вже підготували Харківщину.

Марія, жителька Ужгорода:

Ми намалювали Харків. Нам подобається це місто. Частина України, в якій буде безпечно і все добре.

Ці діти із різних шкіл Ужгорода. Нині їхнє завдання скласти півтора метрового пазла - мапу України. Спочатку школярі розмалювали різні регіони. Тепер же мудрують. Намагаються з'єднати їх між собою.

О, Луганськ, я знаю де він знаходиться.

Таку розвагу для малечі придумали в міській раді. Кажуть, відкритий урок просто неба організували, не просто так.

Марія Симкович, методист управління освіти Ужгородської міської ради:

Розмальовували з різних шкіл, долучалися навіть перехожі. Карта повинна навчити дітей орієнтуватися, де яка область в нашій Україні знаходиться, яка є символіка, чим славна область.

А от величезний пазл виготовив пан Андрій. І вирізав його... просто зі старої шафи.

Андрій Дониченко, працівник інклюзивної майстерні:

Чесно говоря немножко даже розплакался. Приємно то що діти почуствували себя, что мирное время. Щоб оно уже настало.

І ось після кропіткої роботи - мапа готова. Тепер дітвора у кожен регіон відправляє ангела охоронця.

Миру і любові, щастя і здоров'я, без повітряних тривог. - Щоб Захисники повернулися живими. - Я бажаю перемогу.

Перехожі, особливо з-поміж переселенців, зупинялися поблизу пазла-карти. Роздивлялися свої регіони. Фотографували. Маленька Ілонка міцно вхопила рідну Луганщину.

Ілона, переселенка із Лисичанська:

Это моя любимая Луганская область. Луганск привет, весь Лисичанск, моя Луганская область, українкою родилася, українкою буду та про свою Україну ніколи не забуду.

Ну, а власне карту-пазл передаватимуть від школи до школи.