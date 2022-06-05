Війну в Україні мілітарні експерти цілком слушно називають війною гаубиць та дронів. Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї...

Про роботизованих трудівників, які щодня наближають нашу перемогу - розкаже Роман Барашев.

Вот такое вот устройство самодельное, крепится к дрону снизу, к нему устанавливается, - это макет, - граната от гранатомета и по команде оператора эта граната высвобождается и летит во врага.

Саме у такий спосіб пілоти дронів на передовій, випускаючи снаряди з висоти сотень метрів, знищують ворожу техніку. Усі ці кадри є на сайті "Аеророзвідки" - громадської організації, що допомагає нашим захисникам впроваджувати роботизовані засоби ведення бою.

За 100 днів повномасштабної російсько-української війни орки вже не раз відчули на собі міць наших ударних безпілотників.

Стали использовать ударные беспилотные летательные аппараты с системой сброса, там у них кулибины извращаются по-разному.

До війни Дмитро Следюк керував у Києві школою пілотів дронів. Навчав запроваджувати безпілотні апарати в аграрному секторі, будівництві, геодезії... Сьогодні він інструктор із застосування електронних жуків у зоні військових конфліктів.

Дивишся на дрон, не на планшет.

Дмитро Следюк, інструктор з застосування дронів у зоні військових конфліктів:

Мы обучаем людей, которых к нам направляет ВСУ и другие спецслужбы Украины. Хотя есть случаи, когда к нам присоединяются и гражданские люди, которые хотят получить специальность пилота и с этой специальностью идти в военкомат, в какую-то воинскую часть.

Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Вони вже активно працюють на лінії фронту, розповідає Дмитро. А зараз наші військові очікують на поставки ударних американських безпілотників. Це дрони, обладнані протитанковими боєголовками, що дозволяють виводити з ладу потужну бронетехніку.

Дмитро Следюк, інструктор з застосування дронів у зоні військових конфліктів:

Современная война - это уже не война танковых колонн. Во время этой войны мы не видели танковых сражений типа танкового сражения под Прохоровкой. Современная война - это война дронов и гаубиц. Дроны наводят артиллерию, артиллерия уничтожает противника.

Корегування вогню та проведення розвідки - одні з основних завдань військових дронів, каже Дмитро.

Дмитро Следюк, інструктор з застосування дронів у зоні військових конфліктів:

Нужда в хороших грамотных пилотах очень большая… Волонтеры передали ЗСУ количество дронов, измеряемое тысячами. Подобные небольшие дроны должны быть в каждом взводе… Это задача посмотреть за посадку, посмотреть на крышу, нет ли там снайпера. Охрана блокпоста, они замечательно себя показали, их обязательно нужно использовать.

Вот как эта штука взлетает, сейчас посмотрите выглядит страшно эффектно, но беда в том, что не летает в ветер.

Саме завдяки дронам з'явилася можливість фіксувати злочини російської армії. Вони знімають кадри боїв, наслідки безжальних обстрілів наших міст. Ось ці відео, оприлюднені на Фейсбук-сторінці Головнокомандувача Збройних сил України, ляжуть в основу майбутнього фільму, присвяченого обороні Києва.

Олександр Вдовиченко, командир 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:

Нам вдалося затримати їх просування. Переправа була наведена, але вони не могли йти далі, з цієї сторони річки Ірпінь, їх там було дуже багато, їх там було тисячі, але перходять сюда 100 чоловєк і 50 вони відсюди винсосять, 50 отступає.

Київський кінематографіст Іван Новик створив фільм про наслідки найзапекліших боїв під Києвом у форматі стереокіно. Подібні стрічки можна дивитися тільки у спеціальних окулярах, які допомагають глядачу відчути повне занурення у віртуальну реальність.

Відчуття після перегляду в окулярах віртуальної реальності неймовірні та страшні. Гостомель, Ірпінь, Буча… Руйнування, до яких можна доторкнутися рукою.

Зйомки Іван разом із колегами проводив одразу після звільнення Київщини від окупантів. Розповідає, що напередодні повномасштабної війни саме в Ірпені в одному з торговельно-розважальних центрів мав намір відкрити перший в Україні стереокінотеатр. Але ворог зруйнував усі плани.

Іван Новик, керівник продакшн-студії "Медіа-інвентор":

25 лютого ми планували відкрити перший пробний кінотеатр, де б люди в окулярах дивились наш контент, ми до цього зняли повнометражний художній фільм, комедію, із цього планували розпочати свій творчий шлях … Але в середу наш торговельний центр "Жираф" вже горів… вигоріло абсолютно все, нічого не залишилося.

Втім зйомки з дронів можуть викликати не тільки жах і біль, каже Іван. Сьогодні він впроваджує проєкт психологічної реабілітації для людей, що постраждали від війни! Під час сеансів людина максимально занурюється в картини мирного життя, розглядаючи їх із висоти пташиного польоту.

Іван Новик, керівник продакшн-студії:

Щоб повернути людям сон, спокій, розуміння, що їм робити, як їм жити далі після того, що вони пережили. Нещодавно запустили цю програму на базі психоневрологічної лікарні.

Війни - хай би якими жахливими були їхні наслідки - завжди вважалися двигуном технічного прогресу, наголошують герої нашого сюжету. І те, що вчора вважалось фантастикою...

Дрони, дрони! З фільму, який ми колись використовували.

...схоже, поступово стає суворою реальністю.

Дмитро Следюк, інструктор з застосування дронів у зоні військових конфліктів: