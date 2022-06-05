Від вибуху жінка отримала важкі поранення руки та ноги

Вона втратила руку, ногу та дитину, якою була вагітна чотири місяці. Від історії героїні нашого наступного сюжету - Катерини з Лиману - холоне кров. У квартиру жінки поцілив снаряд. Вона отримала тяжкі поранення. Врятував її - її чоловік, своєчасно перев'язавши рани та викликавши швидку.

Відтоді Катерина перенесла не одну операцію. Лікувалася і в Слов'янську, і в Дніпрі, і в Києві. А зараз у Львові чекає на протезування. Історію про неймовірну жагу до життя - дивіться далі.

Несколько вещей сняла. Розвернулась боком. Рука была возле веревок, у нас балкон открыт полностью, а эта рука ложила прищепки у ведерко и все, резкая боль, пыль, у вушах все звенит.

Від вибуху жінка отримала важкі поранення руки та ноги. Частина осколків прошила живіт.

Катерина Герман, постраждала від обстрілу:

Тут кость у меня роздробленная, тут целая, а тут роздробленная, пальцев, не было ладошки полностью, только вот так шкурка весела и сухожилье и нога болталась на шкурке. И осколки были в животе.

Її шестирічний син та чоловік в момент удару знаходились в сусідній кімнаті. Щоб жінка не загинула від втрати крові, їй чоловік відразу перев'язав рани рушниками.

Костянтин Герман, чоловік Катерини:

Шок. Старался, чтоб она не потеряла сознание, нашатырный спирт, страшно. И я не знал когда приедит МЧС, ну кто-нибудь. Потому что обстрел.

Незважаючи на обстріли працівники ДСНС приїхали швидко. Вони Катерину доставили до лікарні у Слов'янськ. Чимало операцій жінці провели медики в Дніпрі та Києві. Там же Катерина дізналась - дитини, яку під серцем носила чотири місяці - уже немає. Зараз вона разом із сім'єю у львівській лікарні. Медики її готують до протезування.

Добрый день. - Катенька, як справи? - Там чуть-чуть кровило.

Найперше про що Катерина мріє - стати на ноги й відновити поранену руку.

Катерина Герман, постраждала від обстрілу:

Разрабатывать руку, чтоб все хорошо было, чтоб рабочая была, потому что своя рука есть своя рука, хоть и левая но своя. Все будет хорошо, залечат, полечат, сделают, приделают. Будем жить дальше, обратного пути все равно нет.

А ще, народити дитину.

Катерина Герман, постраждала від обстрілу:

Ну наверное попробовать еще раз забеременеть, если получится. В какой-то период, когда востановимся. Потому что наш сын очень хочет братика или сестричку. Надо стараться. Муж у меня хороший, помогает во всем, все вместе, все будет хорошо.

Також Катерині допомагає син. Хлопчик ні на крок не відходить від мами.

Костянтин Герман, чоловік Катерини:

Он молодец, мы ему все это плавно преподносим, поэтому он у меня умничка. Самостоятельный, взрослый, помагает. Бывает когда я отлучаюсь - кормит маму.

Тепер Катерина вирушає у Швецію, де їй мають встановити протези.

Дем'ян да? - Да. - Анджей. - Рад знакомству.

На відновлення їй знадобиться декілька місяців. Після одужання жінка із сім'єю планує повернутись в Україну.

Главное, чтоб тихо было. Дом есть дом. Украина есть Украина.

Вже більше сотні постраждалих українців львівські медики відправили на реабілітацію за кордон.