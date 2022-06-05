Чи може путін застосувати ядерну зброю: в МВС оцінили можливість [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.
Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону.
За словами Денисенка, путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.
Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить путін.
Водночас він нагадує, що путін "ніколи правди не говорить".
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