Президент росії володимир путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону.

За словами Денисенка, путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.

Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить путін.

Водночас він нагадує, що путін "ніколи правди не говорить".