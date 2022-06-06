Україна, росія та Туреччина розробили попередній план вивезення зерна із порту Одеси. Про це повідомляє "Известия".

Туреччина займеться розмінуванням прибережних вод у районі Одеси, а російські кораблі супроводжуватимуть вантажі до Босфору.

Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі...

За його даними така дорожня карта вже погоджена з Туреччиною та Україною, нібито "залишилося деталізувати точний маршрут кораблів".

При цьому видання не відкидає, що цю схему можуть затвердити вже 8-9 червня. Інформації про те, що ця схема обговорювалася за участю України, наразі немає.