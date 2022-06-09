Яша вже навіть почав ставати на хвору ногу

У Дніпрі врятували важкопораненого вихованця харківського екопарку - віслюка Яшу. Навесні його разом з іншими африканськими віслюками дивом вивезли з-під обстрілів волонтери.

Вже понад два місяці доброчинці разом з ветеринарними лікарями Дніпровського аграрно-економічного університету борються за його життя. Поранена осколком тварина могла втратити дві кінцівки. Проте після другого курсу лікування почала поступово одужувати. Зворушлива історія порятунку - далі у випуску.

Яшунечка пошли моя рыбочка. Пошли на гульки, на гульки…

Ветлікарі виводять африканського віслюка на перев'язку. Тварина помітно накульгує.

Тихонечко, давай моя рыбка. Давай моя зайка, давай.

Яша - переселенець із Харкова, колишній мешканець відомого екопарку. Кілька місяців тому, під час потужних обстрілів міста віслюк дістав поранень. Тоді його разом з іншими тваринами волонтери й перевезли до Дніпра.

Анастасія Снєтковська, волонтерка Дніпровського притулку для тварин "Угольок":

Мы познакомились с харьковской службой спасения животных, которые непосредственно нам и привезли Яшу во время эвакуции экопрака Фельдмана. Осликов приехало трое. Самый тяжелый из них, в самом тяжелом состоянии был непосредственно Яша.

Якби віслюка вчасно не привезли до ветлікарні, Яша міг не вижити.

Олександр Шулешко, ветеринар:

Ми зразу думали, що може там куля, але там був осколок, вот. Ми йому провели антибіотикотерапію, перед тим як починати саму операцію. Нога б не зрослась, вона б може даже і загнила б або ампутація була б або взагалі прийшлося приспати цю тварину.

Оперували Яшу понад три години. А після другого курсу антибіотиків віслюкові стало краще.

Валерія П'ятибрат, головна лікарка Дніпровського аграрно-економічного університету:

Я наверное самый страшный человек в его жизни, больше чем я никто ему гадостей не делал. Потому что я его колю, я его обрабатываю, но тем не менее, меня он никогда не кусал. Он милый, добрый, замечательній, прекрасный ослик.

Яша вже навіть почав ставати на хвору ногу. Ветеринари запевняють, що за пів року тварина зможе нормально ходити. Тож попереду у харківського гостя тривала реабілітація.