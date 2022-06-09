Відбудувати все. З цією місією Україні допоможуть впоратися інші держави. Вже кілька країн Євросоюзу заявили, що готові взяти шефство над деякими регіонами. От, приміром, Естонія відновлюватиме соціальні об'єкти, які зруйнували російські окупанти на Житомирщині. Делегація на днях оцінила масштаби руйнувань, зокрема в Малині.

Тож як живе зараз місто? Та як місцеві відновлюють власні помешкання? Розкажуть наші кореспонденти.

Житомирська область, місто Малин. Його рашисти обстрілювали з артилерії, скидали авіабомби та запускали по ньому ракетами. У березні зруйнували центр та поцілили прямо в приватний будинок в передмісті - тоді загинуло п'ятеро людей, двоє - однорічні діти. У травні місто двічі обстріляли ракетами, пошкодили сотні будинків та залізницю.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Ось він подарунок від "руського міра". Це шматок авіабомби, 500 кілограмової, яку скинули російські окупанти в центр міста Малин шостого березня. От прямо за мною видно епіцентр цього вибуху.

Вибуховою хвилею знесло усі вікна у міській раді.

Ніна, жителька м.Малин:

Ужас, я чуть не плакала. Мені так було обідно. Все поприбирали, всі були окна, одна пльонка, окон немає, страх такий в кабінетах, стьокла повно. Падли такі, вибачте, щоб це, тут же такого нічого не було. Тут була в нас церквушка, тут був воєнкомат, тута був мазазин. Все горить, все страшне.

Ці кадри відзняті наступного дня після вибуху. Зараз звісно центр міста вже розчистили, вигорівші будівлі знесли, ремонтують дорогу. А на флагштоці - той самий український прапор, який і був тут під час авіаудару. Отець Георгій пам'ятає той день в дрібницях.

Отець Георгій, настоятель Свято-Покровської церкви Пресвятия Богородиці:

Вот это матушка Зінаїда знаходилась тут і читала псалтир, а вот это вікна, подоконник и вся часть, все летіло сюда. - Аби встала, то накрило б усе я не вспіла злякаться, уже злякалась потім, як начало друга. Як були вже откриті вікна усі і летіло ще раз самольот і ще раз кидав одну бомбу, от тоді вже злякалась точно. - От, бачте, на протівоположній стороні, оце все сюда летіло і було все тут грязь, пиль, обломки.

Сильно постраждав і сам храм. І ззовні, і всередині. Побиті ікони, дірки в стінах, розтрощені усі вікна.

Єслі б не цей храм, тут поврєджєній частних домов було б багато. Він сохранив ударну волну.

Шматки кам'яних сходів, куди впала бомба, розлетілися в різні сторони.

Отець Георгій, настоятель Свято-Покровської церкви Пресвятия Богородиці:

От єтой ступеньки, єто удар такой, занесло. От бачите. - Це він аж сюди прилетів? - Аж сюда прилетів. 50 метрів це точно, криша оця була повалена, стєнка пішла на 10 мм, у сосєдєй стєнка пішла на 8 см. А для того, щоб все востановити, що було розрушено, включая забор, потрєбується десь мільйон 329 тисяч.

Своїми силами відновлює будинок і ця сім'я. Їх в той вечір не було вдома, і це їх врятувало.

Олександра Геля, жителька м.Малин:

Ми всі вікна покривалами забивали, цвяхами, вони повністю всі повилітали, висіли на люстрах. Осколки були по всьому будинку. Можливо не вбило б, але точно когось би ранило. Будинок розійшовся в принципі. Він великий і довго будувати будемо напевно.

Заявку про пошкоджене майно оформили, та чекати відшкодування не збираються. Бо до зими треба встигнути відремонтувати будинок. А от із відновленням цього зруйнованого мосту - допоможуть естонці. Загалом, вони планують відновити 15 об'єктів у житомирській області.

Ханно Певкур, віцеспікер парламенту Естонської Республіки:

Існував проєкт реконструкції мосту попередній, до повномасштабної війни. Це була одна сума. Зараз ми розуміємо, що відновлення буде вже суттєвіше і це будуть інші бюджети. Естонія працює над тим, щоб залучити інші країни до співпраці, тому що це справді суттєві проєкти.

До відбудови області може долучитися ще Латвія та Іспанія. На відновлення Малина з нетерпінням чекають його мешканці. І переконані - перемога України - не за горами.