Завершено суд у справі MH17: коли чекати на вирок [ Редагувати ]
У п'ятницю, 10 червня, в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.
Про це повідомляє Спільна слідча група (JIT) у цій справі у Twitter.
Сьогодні був останній день судового розгляду по MH17. Вирок має бути винесено в листопаді або грудні 2022 року.
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