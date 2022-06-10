Вона виступила за прийняття України до ЄС в експрес-режимі, прийняла більше ніж половину українських біженців, допомагає важкою зброєю і прирівнює купівлю російських енергоносіїв до фінансування тероризму. Від початку російського вторгнення в Україну Польща довела: вона є вірним і надійним союзником Києва.

І от тепер польський президент Анджей Дуда вирушає в європейське турне південною Європою, щоб переконати скептиків: Україна має отримати статус кандидата на членство в Євроспілці.

Польща стала на допомогу Україні з перших хвилин російської навали - щойно окупаційна армія переступила наші кордони, а в наші мирні міста полетіли ворожі ракети.

Президент Анджей Дуда разом з колегами з Литви, Латвії та Естонії стали першими лідерами держав, хто не побоявся приїхати до Києва, щойно загарбники забралися з-під української столиці. Четверо очільників балтійських держав відвідали фактично стерту росіянами з лиця землі Бородянку.

Побачене у звільненому з-під окупації передмісті столиці жахнуло європейців.

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Це не війна, це тероризм. Якщо хтось посилає літаки, якщо хтось посилає солдатів бомбити житлові квартали, вбивати мирних жителів - це не війна. Це жорстокість, бандитизм і тероризм.

Польща лобіювала європейську підтримку Україні ще до початку повномасштабної російської агресії.

А після 24 лютого стала головним європейським хабом, що одночасно координував прийом українських біженців, доправлення гуманітарної допомоги та заходи економічної протидії путінській росії.

Польща закрила свої кордони для російських фур - і розпочала транспортну блокаду РФ і Білорусі. Також однією з перших підтримала заборону на закупівлю в ЄС російських енергоносіїв. Й сама цілковито відмовилась від придбання російських вугілля та нафти.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми не можемо повернутися до дурниці, до злочинної політики, яка зробила країни залежними від росії та надала путіну нафтодолари, щоби путін і росія могли створювати військовий арсенал і атакувати сусідів.

Від початку повномасштабної російської агресії Польща однією з перших розгорнула масштабну військову допомогу Україні загалом на 2 мільярди доларів. І надала близько 250 танків - це більш ніж половина наявних у країні, а також сотню одиниць бронетехніки, зброю набої та ракети.

Президент Анджей Дуда - частий і бажаний гість у Києві. Під час виступу у Верховній Раді він вкотре запевнив у підтримці України та наголосив: навіть гімни двох історично близьких країн схожі і відображають готовність боротися за незалежність і право на існування своїх народів.

Окрім того, Варшава є потужним лобістом євроінтеграційних прагнень України. Нині Анджей Дуда вирушив у турне Півднем Європи, щоби переконати всіх - Україна своєю незламністю перед російським тиском довела, вона - гідна бути частиною європейської спілки. І кров'ю та потом виборола право отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Анджей Дуда:

Моє звернення до всього Європейського Союзу і його лідерів - сьогодні Україна потребує вашого сигналу про те, що європейські двері відчинені для України. Україна хоче бути частиною європейського співтовариства.

Окрім того, Польща погодилася стати гарантом безпеки України. При цьому в Адміністрації польського президента заявили, що Варшава не підтримає жодної мирної угоди, що передбачатиме втрату Україною територій. Наші сусіди, які добре знають, що таке життя в соціалістичному таборі, як ніхто усвідомлюють - Україною загарбницькі апетити Москви не обмежаться. Тому перемога українців над ворогом - нині головний національний інтерес і для Польщі. А потому, впевнений Дуда, на Україну чекає велике європейське майбутнє.

Київ, 22 травня 2022