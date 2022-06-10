Сьогодні, 10 червня 2022 року, пройшов обмін полоненими з росією за формулою "4 на 5".

Про це повідомляє в Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, сьогодні з полону був звільнений сільський голова Миколаївського району Олег Пилипенко, який був пів викрадений ще 10 березня. Також звільнено ще чотирьох цивільних.

"Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)", - додав Кім.