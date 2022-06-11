Довкола порятунку Брагіма Саадуне з Марокко згуртувалися його друзі в Києві.

Судилище усупереч всіх міжнародних законів та правил. І в найкращих традиціях російського варварства. У так званій ДНР - так званий суд виніс вирок трьом іноземцям, які воювали на боці України. І вирок цей... страта! Це спричинило великий міжнародний скандал.

Чи є шанси врятувати бранців? Докладно про цю резонансну справу розповість Ніна Коломієць. Їй вдалося ексклюзивно поспілкуватися з військовими побратимами засуджених.

Муїз - друг Брагіма Саадуне:

У него очень много друзей в Украине, очень. За него сейчас столько людей борятся. Он прекрасный человек.

Так про свого друга, захисника Маріуполя Брагіма Саадуна, розповідає киянин Муїз. А такі кадри розповсюджують пропагандистські ЗМІ. На лаві підсудних - троє військовослужбовців ЗСУ: британці Ейден Еслін і Шон Піннер, а також марроканець Брагім Саадуне. Усі вони потрапили у полон до росіян близько двох місяців тому.

Шон Пінер - військовослужбовець ЗСУ:

Ми були у промзоні Маріуполя. Було прийнято рішення відходити звідти - точно не знаю, куди. Близько 4-ї ранку ми залишили територію…

За плечима британця Шона Піннера - служба у Королівському піхотному полку та участь у миротворчих місіях ООН. В Україні - він створив родину. Жив у Маріуполі.

Тоді й потоваришував із земляком - Ейденом Есліном. Він теж знайшов в Україні своє кохання - і з 2018-го року служить у 36-ій бригаді морської піхоти Збройних сил України.

По-перше, ми не найманці, нам платять і ставляться до нас так само, як і до будь-якого українця. Я захищаю український народ. По-друге, ми не військові туристи, як деякі могли б подумати. Такі не затримуються тут надовго, я ж на службі вже 4-ий рік, я був одним із перших британських десантників серед морських піхотинців України.

Приклад Ейдена та Шона - надихнув і наймолодшого з їхнньої трійки - 21-річного Брагіма Саадуне з Мароко. Хлопець навіть покинув навчання у київському університеті, аби вступити до лав Збройних сил України.

У полоні іноземні захисники Маріуполя стали героями численних роликів російських пропагандистів. А ще - козирем для політичного шантажу.

Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука:

Обращаюсь к родным и близким Эйдона Эслена и Шона Пиннера. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освободжения Эйдена и Шона.

Кремль спробував через британських підданих натиснути на уряди України та Британії!

Коли стало зрозуміло, що нав'язати свої правила гри росіянам не вдалося, вони вдалися до більш радикальних дій. Напередодні у Донецьку пройшов суд, де самоназвані служителі Феміди квазіреспубліки винесли вирок усім трьом захисникам Маріуполя!

По части 2 статьи 323 УПК Донецкой народной республики - исключительную меру наказания, смертную казнь.

І цим рішенням росія спровокувала міжнародний скандал!

Роберт Джерік, депутат парламенту Великої Британії:

Це найбільш кричуще порушення міжнародного законодавства, цих людей треба негайно звільнити та повернути сім'ям. Це судовий шоу-процес у радянському стилі.

Грубе порушення росією Женевських конвенцій та законів цивілізованого світу засудили і в Офісі Президента України.

Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента України:

Українська держава розглядає цих громадян, своїх комбатантів, і вживатиме всіх заходів для їх звільнення та для того, щоб вони не були страчені на території ДНР. Про що заявила вже Міжнародна правозахисна організація Amnesty інтернешнл, назвавши ці вироки прямим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Довкола порятунку Брагіма Саадуне з Марокко згуртувалися його друзі в Києві. Наголошують - він ніякий не найманець! А справжній патріот України.

Муїз - друг Брагіма Саадуне:

У него очень много друзей в Украине, очень. За него сейчас столько людей борятся. Он прекрасный человек. Все обвинения - это просто цирк, это абсурд. Он любил Украину, он хотел для Украины сделать много и это был один из тех способов показания своей любви. Также и личные цели - получить боевой опыт, познакомиться с новыми людьми, иметь другой опыт в жизни.

Друзі Брагіма - запустили інформаційну кампанію для порятунку друга. Вони вже зв'язалися з європейськими правозахисними організаціями, аби цивілізований світ допоміг витягнути хлопця з лап рашистської орди. На оскарження рішення псевдосудді дали місяць.