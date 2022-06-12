23 червня країни ЄС - мають остаточно вирішити чи надавати нашій країні статус кандидата на вступ в європейський союз. Обговорити деталі заявки та наші перспективи - до Києва напередодні приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже її другий візит від початку повномасштабного вторгнення.

Про яке домашнє завдання для України говорила політик? І які шанси в нас на "так" від країн ЄС - Яна Танчак про все докладніше.

Це вже другий візит Урсули фон дер Ляєн до України від початку повномасштабного вторгнення росії. Вперше Київ голова Єврокомісії відвідала у квітні. Тоді побувала й у Бучі. Вражена звірствами росіян - політик ледь підібрала слова для коментаря.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Тут сталося нечуване. Ми побачили жорстоке обличчя армії путіна. Як його війська холоднокровно та безрозсудно поводилися тут під час окупації. Ми побачили, як розбивається людяність. Увесь світ у жалобі разом з бучанами.

Тоді ж у квітні Урсула фон дер Ляєн привезла в Київ опитувальник для набуття статусу кандидатства в ЄС. Політик палко підтримує приєднання України до європейської спілки. І не приховує цього, використовує кожну нагоду, щоб публічно про це заявити.

Україна належить до європейської сім'ї. Я вважаю, що прийняття України до Євросоюзу - це не лише наш стратегічний інтерес, але й наш моральний обов'язок.

І ось сьогодні Урсула фон дер Ляєн знову у Києві.

І цей візит - перед історичним для України самітом ЄС. 23 червня лідери країн ЄС - вирішуватимуть чи надавати нашій країні статус кандидата на вступ у європейський союз. І з президентом Володимиром Зеленським - політик говорила про подальші кроки, які необхідно зробити українському уряду для зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Звичайно ще залишається робота. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Україна зараз у війні. І ви зараз зосереджуєте всі свої зусилля і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. За допомогою відбудови ми хочемо подивитися, що буде, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також ще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією і також забезпечити ще краще функціонування адміністрації.

Урсула фон дер Ляєн - за створені раніше антикорупційні інституції - похвалила. Але ж каже, європейцям потрібні наочні результати. В ЗМІ раніше писали - глава Єврокомісії їде до Зеленського, щоб підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС. Мовляв, існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоб довести європейцям, що Україна одразу повернеться до реформ після завершення воєнного стану. Натомість Зеленський під час пресконференції заявив - від майбутнього рішення ЄС залежить, чи є майбутнє в європейського проєкту.

Володимир Зеленський, президент України:

Зараз, безумовно, вирішальний час. І не тільки для України, а й для Європейського Союзу. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою та слабкою. Вся Європа - це мішень для росії, і Україна - лише перший етап у цій агресії, у цих планах. Саме тому позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати й позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту.

Україна зробила надзвичайно великий внесок у захист спільної свободи та європейських цінностей, каже Володимир Зеленський. І щоб отримати статус країни-кандидатки - наша держава заповнила спеціальний опитувальник - на 11 томів. Частину Київ передав Брюсселю у квітні, частину в травні. І дійсно Єврокомісія готує висновок в рекордні строки. Для порівняння, висновок щодо Північної Македонії підготували за дев'ять місяців. А у випадку Боснії і Герцеговини процес розтягнувся майже на три роки.

Володимир Зеленський, президент України:

Абсолютна більшість європейців вважає Україну частиною європейської родини. І це справедливо. Визнання на політичному рівні - такої реальності ми дуже очікуємо. Вже 23-24 червня, коли має відбутися історичне для нас засідання Європейської ради. Засідання, логічним рішенням якого має стати надання Україні статусу країни-кандидата. Ми в це дуже віримо.

Утім, не усі країни готові підтримати статус кандидата для України. За словами віцепрем'єрки з євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, приблизно сім країн Євросоюзу виступають за якийсь інший формат, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Але є три країни, які не хочуть взагалі давати Україні зелене світло. Хто це конкретно - політик не називає. Статус кандидата - це лише початок руху до повноправного членства у ЄС. Офіційно затвердити висновки, щодо статусу кандидата планують наступної п'ятниці, але в понеділок - ще раз зберуться для остаточного рішення.