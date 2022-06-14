Туреччина почала будівництво нового газопроводу в Чорному морі [ Редагувати ]
У Туреччині відбулася церемонія зварювання і спуску під воду першої труби нового газопроводу в Чорному морі. У заході взяв участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це повідомляє "Укрінформ".
Він з'єднає родовище Сакарія і розподільні станції на узбережжі.
Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів з 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищ.
Найближчим часом бурове судно "Абдулхамід Хан" почне укладання труб нового газопроводу на мілководді поблизу узбережжя. Після закінчення будівництва берегової частини трубопроводу кілька бурових суден продовжать роботу в морі.
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