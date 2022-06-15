Британія незабаром направить Україні ракетні системи - Міноборони [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Британія може поставити системи залпового вогню Україні вже найближчим часом. Українські військові наразі проходять навчання з використання британських РСЗВ.
За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, британські ракети "Гарпун" дещо відрізняються від, наприклад, яких направили Україні Данія й Нідерланди. Країна планує переконатися у тому, що її ракети є сумісними з поставленими системами.
Сьогодні ж українські бійці, які перебувають у Британії, проходять навчання з використанням РСЗВ й легких артилерійських знарядь.
Можливо, країна поставить Україні три РСЗВ, однак Міноборони не підтвердило цієї цифри.
по темі
Російську агресію не можна втихомирити, вона повинна бути зустрінута силою
Постачання зброї із Заходу йдуть, але не такими швидкими темпами, як того хотілося б Україні
Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США
Великобританія має намір надати Україні ракетні системи середньої дальності після того, як США і Німеччина заявили, що будуть оснащувати країну в її боротьбі проти російського вторгнення
Українські лікарні масово відмовляються від волонтерських машин швидкої допомоги з Великої Британії. Ні, не тому що їх не потребують. Просто, як виявилося, такі машини неможливо поставити на облік через те, що кермо в них правобічне.