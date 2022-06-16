Вимушена переселенка зі Слов'янська надихнула кропивничан поважного віку займатися скандинавською ходою [ Редагувати ]
У Кропивницькому вимушена переселенка зі Слов'янська надихнула кропивничан поважного віку займатися скандинавською ходою. Двічі на тиждень зо два десятка охочих ходять на свіжому повітрі - у місцевому парку. Такі тренування допомагають тримати тіло в тонусі, настрій - гарним, а вимушеним переселенцям ще й слугують психологічною підтримкою.
Ритмічна хода з палицями в руках, глибоке дихання, свіже повітря та приємна компанія. Це заняття зі скандинавської ходи, яке організувала у Кропивницькому парку вимушена переселенка зі Слов'янська.
Пані Наталі - шістдесят. І вже п'ять років як вона у рідному Слов'янську організувала для містян поважного віку такі заняття. Однак через повномасштабне вторгнення росії їй довелось залишити домівку та улюблену справу.
Наталя Бондаренко, вимушена переселенка зі Слов'янська:
Я там повозила трішки ще гуманітарну допомогу на Слов'янськ, коли вже вирішили виїжджати, зі мною поїхала ще одна сім'я, яка поїхала до Дніпра, а я поїхала трошки далі - до Кропивницького. Я сумую зараз більше не за домівкою, не за своєю квартирою, я сумую за Донеччиною, я сумую за тим, яка вона.
У Кропивницький Наталя приїхала лише з одним рюкзаком. І вирішила тут теж організувати заняття зі скандинавської ходи. Спочатку на тренування приходили одиниці - такі ж вимушені переселенці. Нині ж - збираються кілька десятків жінок та чоловіків літнього віку. А спеціальні палиці для занять допомогли придбати благодійники.
Лілія Юрпольська, кропивничанка:
Самочувствие улутшается гораздо и ноги, и дыхание, и руки, и может потому что есть мотивация коллективно мы вроде как соревнуемся, учим друг друга, и у нас очень хороший тренер, поэтому мы очень послушные и стараемся достигать успехов.
Марія Корольчук, кропивничанка:
Мені 78 років, у минулому житті я юрист і ще багато іншого було, тепер пенсіонерка, 4 місяці назад я стала вдовою, більше місяця нікуди не виходила, діти далеко приїхали - поїхали і от це ж мене подружка привела сюди Лєрочка і я тут між людьми відходжу душою і ці всі вправи мені дуже гарно діють на загальний стан.
Володимиру - сімдесят. За професією інженер - конструктор. На тренування ходить вже третій тиждень і від них - у захваті.
Володимир Видайко, кропивничанин:
Узнал от знакомой женщины, что здесь много хороших женщин и я присоединился. И мне нравится, потому что чувствуешь скорость, чувствуешь нагрузку, тоесть очень похоже на хождение на лыжах.
А ще ці тренування - хороший спосіб психологічної адаптації для вимушених переселенців.
Наталя Бондаренко, вимушена переселенка зі Слов'янська:
Дає змогу людині старшого віку отримати дозоване фізичне навантаження, дихати свіжим повітрям, займаємось ми у гурті і це дуже класно, бо це покриває потребу у спілкуванні, покриває таку проблему як самотність, бо тут знаходяться друзі, знайомі і при цьому ще здоровий спосіб життя. У нас є люди, які доєднались з Сєвєродонецька, Маріуполя, Лиману, і це допомагає переселенцям інтегруватись в громаду, знайти себе, подолати оту травму, коли люди покинули все.
Кожне заняття зі скандинавської ходи пані Наталя завершує медитацією та дружнім спілкуванням. З вірою у перемогу з Кропивницького.
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