Попри війну в Рівненській обласній дитячій лікарні завершили реконструкцію: як виглядає відділення [ Редагувати ]
Більше 10-ти тисяч дітей на рік. Таку кількість пацієнтів зможе прийняти ортопедо-травматологічний центр. Попри війну, в ньому зуміли завершити ремонт. Тепер там є травмпункт і стаціонар, і навіть окрема відпочинкова зона. У Центрі, крім місцевих малюків, лікуються і переселенці. Як зараз виглядає відділення - дивіться у сюжеті.
Попри війну в Рівненській обласній дитячій лікарні завершили реконструкцію. Її почали ще два роки тому. І тепер тут функціонує сучасний ортопедо-травматологічний центр.
Віталій Бойко, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні:
Ми почали з палат - там, де перебувають хворі. Потім уже переходили до побутових речей, до санвузлів і тепер закінчили от коридорами. За рік в цьому відділенні, якщо через травмпункт 10 тисяч, то тут лікуються дві тисячі пацієнтів за рік.
Центр оптимізували з трьох відділень лікарні. Він включає в себе травмпункт і стаціонар, розрахований на тридцять п'ять ліжок. Працює понад пів сотні медичного персоналу.
Ігор Яковець, завідувач ортопедо-травматологічним центром Рівненської обласної дитячої лікарні:
Ми дуже чекали закінчення ремонту і, звичайно, відділення зовсім по-іншому, як кажуть, відкрилося. Воно почало дихати на повні груди і навіть настрій в такий нелегкий час, але це теж дуже важливо для самих пацієнтів, коли вони знаходяться в гарних зручних умовах.
Сьогодні тут окрім місцевих діток лікуються і переселенці. Для маленьких пацієнтів, аби пришвидшити їх одужання, облаштували так звану релакс-зону. Це велика простора кімната з книгами та іграшками. Відділення працює цілодобово.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:
Це самий сучасний потужний центр в обласній дитячій лікарні, де надаються оперативні втручання саме дітям. Діти - це наша основа і наш фундамент піклування. Це майбутнє не тільки області, а й України. Тому дуже важливо саме в обласній лікарні робити саме такі зміни в такий непростий час.
Залучають до роботи і переселенців. На разі, в медзакладі працюють п'ятеро внутрішньо переміщених осіб.
Кожен на своєму місці робить вклад в перемогу і хоч ми тилова область, але кожен на фронті - хтось на економічному, хтось на медичному, хтось на гуманітарному. І це ті фронти, які сьогодні мають не менше значення, ніж військовий.
З ремонтом допомогли благодійники та меценати. Загалом реконструкція обійшлася медзакладу у три з половиною мільйони гривень.
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