Впливова четвірка. Візит Макрона, Шольца, Драгі та Йоханніса до Києва. І це вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Приїзд європейських лідерів - вже назвали візитом підтримки та солідарності. Говорили політики й про курс України в ЄС, і зернову блокаду, і ситуацію на фронті. Усі заяви зібрала Яна Танчак.

Ось ця світлина візиту - з`явилася однією з перших. На ній політики усміхнені, зустрілися в польському Жешуві, сіли в потяг та вирушили до Києва.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Відвідаємо місце, де сталися масові вбивства, потім в нас заплановані переговори з президентом Зеленським, я вважаю, що це важливий момент.

Перше, що бачать в Україні іноземні лідери - зруйнований російськими військами Ірпінь.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Зруйнування, яке спричиняє ця війна, жахливі. Ще гірше, коли ви бачите, наскільки безглуздим є це насильство, яке ми бачимо тут. Цілями були невинні мирні жителі. Були зруйновані будинки. Зруйновано ціле місто, де не було військових.

Яна Танчак, кореспондентка:

Шольц, Макрон та Драгі - ці лідери трьох європейських країн не раз давали приводи для дискусій своїми заявами щодо України. А увагу прикували до себе і світової преси, і світових політиків, і суспільства ще до того, як приїхали до Києва. Але чесно кажучи, з візитом своїм вони тягнули на відміну від інших світових лідерів.

Найбільше в суспільстві критикують німецького канцлера - ледь не кожна його заява - привід для скандалу. Слова та обіцянки Олафа Шольца про постачання важкої зброї в Україну розходяться із реаліями. Та й від російського газу Німеччина залежна чи не найбільше з усіх, тож псувати стосунки з путіним не дуже поспішають. Тим часом Емануель Макрон регулярно телефонує російському президентові, постійно нагадує, що українській владі доведеться вести переговори з росією. Ба більше - закликає "не принижувати росію". Тим часом італійський прем'єр Маріо Драгі в доволі проросійській Італії має тверду проукраїнську позицію. Навіть запропонував власний план припинення війни в Україні. Але його розкритикували як і в Києві, так і в Москві.

Разом з Шольцем, Макроном та Драгі до Києва приїхав і президент Румунії Клаус Йоганнес. І весь візит, і навіть пресконференція проходять на тлі повітряних тривог.

Політики приїхали до Києва напередодні історичної події - надання Україні статусу кандидата у члени Європейського союзу. Всі запевнили - заявку України підтримують.

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії:

Я маю сказати що, мабуть, на сьогодні є найголовніший меседж нашої зустрічі, що Італія хоче бачити Україну в складі європейського союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і в подальшому входженні в склад європейського союзу. Тільки йдеться про шлях, який передбачає реформи, глибокі реформи на шляху України до європейської єдності.

І Макрон, і Шольц всю пресконференцію твердили про мир та підтримку. Іноді здавалося, що французький президент навіть виправдовується за свої попередні заяви й за дзвінки путіну.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Саме Україна вирішуватиме в який момент вона буде припиняти війну. В який момент сідатиме за стіл переговорів. І кожен раз коли я мав переговори з президентом Зеленським я саме з цього виходив, що Україна буде вирішуватиме на яких умовах вона буде відбудовувати мир.

А Шольц знову обіцяє зброю.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Німеччина також зламала свою давню державну традицію - ми стали постачати Україні зброю, і ми будемо робити це й надалі - скільки Україна матиме потребу. Ми навчаємо українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли, що надамо й установки Iris, які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися зі Сполученими Штатами та Великою Британією про те, що надаватимемо ракетні установки залпового вогню.

Шольца вже встигла розкритикувати німецька опозиція. Мовляв, німецький канцлер так і не заявив про "негайне постачання" Україні обіцяного важкого озброєння. Натомість саме про важке озброєння неодноразово просив західних лідерів Володимир Зеленський і кілька разів повторював про це на пресконференції.

Володимир Зеленський, президент України:

Кожна партія такого постачання - це врятовані життя людей. І кожен день затримки або відкладених рішень - це можливість російських військових вбивати українців і руйнувати наші міста. Існує пряма залежність - чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю.

Одне з ключових питань зустрічі - можлива гуманітарна криза у світі, через неможливість вивезти зерно з України, бо росія заблокувала українські порти.

Клаус Йогганіс, президент Румунії:

Ми бачимо, що є ще один інструмент шантажу з боку росії - це зернові. Вони перетворили зерно на зброю. Ми сьогодні говорили про можливі розв'язки його. Що можна передбачити. Одна з частин розв'язки продовольчої кризи - ми здійснили транзит частини експорту і ми послужили хабом для зернових.

Цей візит західноєвропейських лідерів вже назвали історичним. Навіть попри те, що вони затягували з ним.

Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ України:

Я задоволений цією зустріччю. Ми почули нові зобов'язання, щодо надання зброї Україні. Є розуміння серед лідерів, що Україна потребує більше важкого озброєння.

Богдан Ференс, політолог:

Сигнал всьому європейському союзу, іншим державам-членам, які можливо є скептиками, що якраз ось така консолідована підтримка вона може слугувати й надалі можливістю для України бути в порядку денному Європи загалом. І європейському союзу це супер важливо у відсічі російської агресії.

Наскільки єдині європейці щодо статусу кандидата для України, ми побачимо вже на наступному тижні. А ось наскільки єдині в боротьбі проти росії - покажуть нові санкції та надання важкого озброєння, яке так необхідне Україні.