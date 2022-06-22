В Україну повернулися гравці київського "Динамо": з яким настроєм тренуються [ Редагувати ]
В Україну повернулися гравці київського "Динамо". Зараз у футболістів напружений графік - по два тренування на день. А вже наступного місяця команда має зустрітися з турецьким клубом "Фенербахче". З яким настроєм футболісти готуються до майбутніх матчів - дізнавався Анатолій Журавльов.
Сонце пече… Та цих хлопців спекою не злякаєш!
Гравці футбольного клубу «Динамо-Київ» уже кілька днів посіпіль тренуються у себе вдома.
До цього підтримувати форму футболістам доводилося на закордонних спортивних базах. На чужині гравці не втрачали час і організували серію благодійних матчів.
Денис Бойко, гравець ФК «Динамо» (Київ):
Проводилися перш за все для збору коштів для наших хлопців з ЗСУ, для наших волонтерів, для наших біженців, переселенців, для медицини. Тому це було надважливо, щоб ми якомога більше зібрали грошей, якомога більше придали огласці ті реалії, які відбуваються на сьогодні в нашій країні.
Повномасштабне вторгнення росії зачепило кожного з присутніх на полі. Денис Антюх згадує, як місця собі не знаходив, коли ворог напав на його рідну Охтирку на Сумщині. У місті тоді залишалися батьки футболіста.
Денис Антюх, гравець ФК «Динамо» (Київ) :
В перший день я їм подзвонив, кажу, що у нас тут таке. Вони спочатку не повірили, а потім вже в 12 годин танки заїхали. Вони не хотіли нікуди їхати, кажуть: Це наш дом. Потім почалися бомбардування, то вони на місяць від'їжджали, але потім повернулися і зараз там.
Попри те, що в серці кожного гравця досі зберігається тривога, футболісти намагаються повністю віддаватися тренуванням. Основному складу команди - допомагають молодші гравці.
Еміль Карас, асистент головного тренера ФК «Динамо» (Київ) :
Эти игроки сейчас имеют возможность тренироваться рядом с такими опытными игроками, как Буяльский, Андриевский, Шепелев, Беседин, Гармаш. Они могут научиться у них многому, они могут расти.
Наразі в команди - передсезонні збори. Футболістам важливо підготуватися до українського Чемпіонату та міжнародних ігор. Уже за місяць гравці мають зустрітися з турецьким клубом "Фенербахче" в рамках Ліги Чемпіонів. Динамівці кажуть - свої майбутні перемоги даруватимуть усім українцям, і в першу чергу - нашим захисникам.
Денис Бойко, гравець ФК «Динамо» (Київ) :
Плани на майбутнє, щоб наша країна перемогла. Це - найголовніший план на майбутнє, а що буде далі вже… В нас є всі умови для того, щоб тренуватися, прогресувати, зростати у спортивному плані
Денис Антюх, гравець ФК «Динамо» (Київ) :
Будемо перемагати старатись і я думаю, що наші хлопці на передовій також переможуть і все буде добре.
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