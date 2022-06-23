Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike оголосив про остаточний вихід з російського ринку. Про це повідомляється на офіційному російському сайті Nike.

Компанія Nike Inc вирішила піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com та мобільний додаток Nike більше не будуть доступні в цьому регіоні. Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються.

Раніше Nike відмовився від продовження франчайзингової угоди з Inventive Retail Group, яка займалася поширенням товарів Nike у рф.

Компанія призупинила онлайн-продажі у росії на початку березня через неможливість гарантувати доставку товарів російським покупцям, однак нефранчайзингові магазини Nike продовжили роботу.

Загалом на території рф працювало 116 монобрендових магазинів компанії.

Загалом з початку війни про припинення роботи в росії або повний ухід з країни оголосили майже 1000 іноземних компаній, підрахувала Єльська школа менеджменту.