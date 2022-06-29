Мова має значення: чому українці стало масово українізуватися [ Редагувати ]
Транспортна блокада. Санкції. Боротьба із нацизмом. Для росії приводів, аби почати війну - багато. Один із них... мова. Памʼятаєте, з чого все починалося у 2014-му? Із захисту російськомовного населення України.
Відтоді минуло 8 років. І лише зараз українці масово зрозуміли - мова таки має значення. І наша єдина державна за Конституцією - мова гідна того, аби її шанувати і вивчати. Про масову українізацію українців - Карина Вакарєва.
Однозначно стало статусніше вчити українську.
В країні - справжній мовний бум. Українці масово українізуються.
Я тридцять років розмовляла російською мовою.
Переходять на державну й відомі блогери.
Тож саме час дивитися новий випуск...
Українською заговорили навіть іноземці.
Добрий день, everybody. I`m Boris Johnson from London.
Мені імпонує почуття гумору Бориса ДжонсонюКА.
Киянка Анна від російської відмовилася ще на початку повномасштабної війни. Дівчина каже - спершу соромилася помилок.
Анна Ситник, жителька Києва:
Що не підберу правильне слово, що якось.. думка моя зупиниться і я не буду знати, що сказати.
Утім секрет успіху таки віднайшла –
Це мій хлопець, який мене дуже підтримав і зі мною він також розмовляє українською мовою.
Пара перевела всі гаджети та соцмережі на українську та домовилася одразу - одне одного не виправляти.
Анна Ситник, жителька Києва:
Це найголовніше, бо в нас перші сварки були саме через це. Бо ти втрачаєш думку, раптом, коли тобі виправляють якесь слово.
А ось Марія Парапан ще тиждень тому спілкувалася російською. І вже сьогодні жінка проходить український мовний марафон.
Марія Парапан, жителька Києва:
Я зрозуміла, що русизми підуть з моєї мови, там за 2-3 місяці практики, а от фонетику, вимову звуків я не зможу сама собі поставити, то я звернулася до спеціалістів.
Марія ділиться досвідом. Аби опанувати швидше солов'їну потрібно -
Марія Парапан, жителька Києва:
Сісти на таку мовну дієту. Якщо ми говоримо про українську мову, то це має бути виключно спілкування українською мовою. Ні інколи, ні з якимись виключеннями, ні один день так, а інший день так. НІ! Кожного дня, з усіма!
А ще важливо читати та дивитися україномовний контент.
Оксана Чужа, мовна тренерка:
Я абсолютно підтримую український ютуб, можна його дивитися і це буде дуже хороший інструмент, подкасти дуже цікаві, додатки, де є книжки, начитані, як аудіо.
Оксана Чужа - мовний коуч. Навчає російськомовних українців - української. Жінка певна: якщо приділяти вивченню рідної мови кілька годин на день -
Оксана Чужа, мовна тренерка:
То 3-4 місяці і ви вже говорите українською.
Вивчати нашу мову - прагнуть й іноземці.
Оксана Чужа, мовна тренерка:
Для англомовної людини кількість відмінків в українській - це просто жах, тому що в них немає відмінків, так як в українській. Але, скажімо, німцю уже легше, тому що він принцип розуміє.
Втім, для Бориса Джонсона схоже кількість відмінків не перешкода.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я звертаюся до українців у Великобританії. Та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах.
Чому українська мова стала справжнім трендом, пояснює мовний омбудсмен.
Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови:
З 24го лютого українська стала панівною в Україні, тому що це став маркер ідентичності. Зі слів "паляниця", "зукраїнити" ми утвердилися як народ, який має свою мову. Не всім країнам пощастило мати свою мову.
Пан Тарас переконаний - якщо і є вдалий час, щоб почати розмовляти українською, то він уже настав.
Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови:
Українська мова живе на вустах носіїв. Тому, чим більше носіїв, тим сильніша її позиція в світі.
Одеса - у синьо-жовтих кольорах! З початку повномасштабного вторгнення у місті - справжній підйом національної свідомості. У квітні тут запрацював Розмовний клуб для одеситів. Охочих поліпшити українську такбагато, що заняття проводять чи не щодня.
Тетяна Хамрай, засновниця Розмовного клубу української мови в Одесі:
Радує, що вже менше людей це здивовує, що в Одесі є клуб української мови і для більшості це: о, ну, це круто - я прийду! Така реакція. Тому що на початку було: ЩО!? В Одесі? Український клуб? Та ні, не може такого бути!
Тут - і молодь, і літні люди. Мотивація одна: якщо ти українець, то маєш спілкуватися солов'їною впевнено. Валентина - ріелтор. На українську перейшла місяць тому - і в побуті, і в ділових стосунках.
Валентина Остренко, учасниця Розмовного клубу української мови в Одесі:
Я хотіла перейти на вивчення української мови ще з 2014-го року. Але на сьогоднішній день більше мотивації та поштовху. Українська мова сьогодні має значення і має бути в пріоритеті.
А це вже легендарний Старокінний ринок. Тутешній завсідник Анатолій - колекціонер. Чоловік каже - з кінця лютого, як перші ракети прилетіли в Одесу - в містян прокинулася ненависть до росії.
Анатолій Дроздовський, колекціонер:
А как начали бомбить - всё: люди сразу стали на дыбы по поводу россии. Настроение 98% - антироссийское! Ну это можно понять. Ну если БОМБЯТ нашу страну!
Запитуємо продавчиню: чи справді так? Жінка категорична - каже товар не відпустить, як дізнається, що покупець не за Україну! Й додає, що таких дуже небагато.
Ірина, продавчиня:
Стала опрашивать покупателей: кто за россию, кто за Украину? Если кто-то за россию, я очень плохо к нему отношусь.
Олена певнить: одесити щиро вірять у Збройні сили України та об'єдналися заради перемоги!
Олена Гонтарева, жителька Одеси:
И настроены решительно: что если, не дай Бог, они зайдут в Одессу - даже простые, обычные люди выйдут защищать, да!
Кияни кажуть: війна перевернула свідомість українців.
Тарас Харитонюк, житель Києва:
Мова - це кордон. І на тому немає більше сумніву, тобто, ми повинні розуміти, що кожен із нас воює на своєму фронті.
Тетяна Остапенко, жителька Києва:
Мова - це все наше. Це наша ідентичність, це наш код нації. Без мови не можна.
Віктор Зінченко, житель Києва:
Наші хлопці як розмовляють українською і ті не розуміють, що виходить? Це тоже зброя - українська мова.
Тож не бійтеся говорити. Бо мова - таки має значення.
по темі
Про Конституцію - як детальний портрет українців ми говорили протягом усього нашого марафону. І далі - чергова історія від Богдана Вербицького.
Офіційно відомо про 18-тьох загиблих, однак більше сорока є зниклими безвісти. Тож вочевидь жертв буде більше. Тіла, які дістають з-під завалів рятувальники - дуже понівечені. Бо люди фактично згоріли живцем...
Рідна солов’їна вже давно набула статусу надзвичайно мелодійної та красивої мови, яка, начебто, не створена для сварок
Дві попередні марки викликали нечуваний ажіотаж - люди годинами стояли в чергах, аби придбати омріяний шматочок паперу.
Зараз мільйони людей втратили свої посади. Але є ті, хто допомагають людям скористатися своїм конституційним правом на працю - і у важкі часи війни дає їм роботу.
Про тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях - держава теж зобов'язана піклуватися. Пенсіонерам нараховують пенсії. Щоправда, скористатися грошима можуть не усі. Хто отримував на банківську картку - виплати продожують надходити.