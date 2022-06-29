Транспортна блокада. Санкції. Боротьба із нацизмом. Для росії приводів, аби почати війну - багато. Один із них... мова. Памʼятаєте, з чого все починалося у 2014-му? Із захисту російськомовного населення України.

Відтоді минуло 8 років. І лише зараз українці масово зрозуміли - мова таки має значення. І наша єдина державна за Конституцією - мова гідна того, аби її шанувати і вивчати. Про масову українізацію українців - Карина Вакарєва.

Однозначно стало статусніше вчити українську.

В країні - справжній мовний бум. Українці масово українізуються.

Я тридцять років розмовляла російською мовою.

Переходять на державну й відомі блогери.

Тож саме час дивитися новий випуск...

Українською заговорили навіть іноземці.

Добрий день, everybody. I`m Boris Johnson from London.

Мені імпонує почуття гумору Бориса ДжонсонюКА.

Киянка Анна від російської відмовилася ще на початку повномасштабної війни. Дівчина каже - спершу соромилася помилок.

Анна Ситник, жителька Києва:

Що не підберу правильне слово, що якось.. думка моя зупиниться і я не буду знати, що сказати.

Утім секрет успіху таки віднайшла –

Це мій хлопець, який мене дуже підтримав і зі мною він також розмовляє українською мовою.

Пара перевела всі гаджети та соцмережі на українську та домовилася одразу - одне одного не виправляти.

Анна Ситник, жителька Києва:

Це найголовніше, бо в нас перші сварки були саме через це. Бо ти втрачаєш думку, раптом, коли тобі виправляють якесь слово.

А ось Марія Парапан ще тиждень тому спілкувалася російською. І вже сьогодні жінка проходить український мовний марафон.

Марія Парапан, жителька Києва:

Я зрозуміла, що русизми підуть з моєї мови, там за 2-3 місяці практики, а от фонетику, вимову звуків я не зможу сама собі поставити, то я звернулася до спеціалістів.

Марія ділиться досвідом. Аби опанувати швидше солов'їну потрібно -

Марія Парапан, жителька Києва:

Сісти на таку мовну дієту. Якщо ми говоримо про українську мову, то це має бути виключно спілкування українською мовою. Ні інколи, ні з якимись виключеннями, ні один день так, а інший день так. НІ! Кожного дня, з усіма!

А ще важливо читати та дивитися україномовний контент.

Оксана Чужа, мовна тренерка:

Я абсолютно підтримую український ютуб, можна його дивитися і це буде дуже хороший інструмент, подкасти дуже цікаві, додатки, де є книжки, начитані, як аудіо.

Оксана Чужа - мовний коуч. Навчає російськомовних українців - української. Жінка певна: якщо приділяти вивченню рідної мови кілька годин на день -

Оксана Чужа, мовна тренерка:

То 3-4 місяці і ви вже говорите українською.

Вивчати нашу мову - прагнуть й іноземці.

Оксана Чужа, мовна тренерка:

Для англомовної людини кількість відмінків в українській - це просто жах, тому що в них немає відмінків, так як в українській. Але, скажімо, німцю уже легше, тому що він принцип розуміє.

Втім, для Бориса Джонсона схоже кількість відмінків не перешкода.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я звертаюся до українців у Великобританії. Та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах.

Чому українська мова стала справжнім трендом, пояснює мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови:

З 24го лютого українська стала панівною в Україні, тому що це став маркер ідентичності. Зі слів "паляниця", "зукраїнити" ми утвердилися як народ, який має свою мову. Не всім країнам пощастило мати свою мову.

Пан Тарас переконаний - якщо і є вдалий час, щоб почати розмовляти українською, то він уже настав.

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови:

Українська мова живе на вустах носіїв. Тому, чим більше носіїв, тим сильніша її позиція в світі.

Одеса - у синьо-жовтих кольорах! З початку повномасштабного вторгнення у місті - справжній підйом національної свідомості. У квітні тут запрацював Розмовний клуб для одеситів. Охочих поліпшити українську такбагато, що заняття проводять чи не щодня.

Тетяна Хамрай, засновниця Розмовного клубу української мови в Одесі:

Радує, що вже менше людей це здивовує, що в Одесі є клуб української мови і для більшості це: о, ну, це круто - я прийду! Така реакція. Тому що на початку було: ЩО!? В Одесі? Український клуб? Та ні, не може такого бути!

Тут - і молодь, і літні люди. Мотивація одна: якщо ти українець, то маєш спілкуватися солов'їною впевнено. Валентина - ріелтор. На українську перейшла місяць тому - і в побуті, і в ділових стосунках.

Валентина Остренко, учасниця Розмовного клубу української мови в Одесі:

Я хотіла перейти на вивчення української мови ще з 2014-го року. Але на сьогоднішній день більше мотивації та поштовху. Українська мова сьогодні має значення і має бути в пріоритеті.

А це вже легендарний Старокінний ринок. Тутешній завсідник Анатолій - колекціонер. Чоловік каже - з кінця лютого, як перші ракети прилетіли в Одесу - в містян прокинулася ненависть до росії.

Анатолій Дроздовський, колекціонер:

А как начали бомбить - всё: люди сразу стали на дыбы по поводу россии. Настроение 98% - антироссийское! Ну это можно понять. Ну если БОМБЯТ нашу страну!

Запитуємо продавчиню: чи справді так? Жінка категорична - каже товар не відпустить, як дізнається, що покупець не за Україну! Й додає, що таких дуже небагато.

Ірина, продавчиня:

Стала опрашивать покупателей: кто за россию, кто за Украину? Если кто-то за россию, я очень плохо к нему отношусь.

Олена певнить: одесити щиро вірять у Збройні сили України та об'єдналися заради перемоги!

Олена Гонтарева, жителька Одеси:

И настроены решительно: что если, не дай Бог, они зайдут в Одессу - даже простые, обычные люди выйдут защищать, да!

Кияни кажуть: війна перевернула свідомість українців.

Тарас Харитонюк, житель Києва:

Мова - це кордон. І на тому немає більше сумніву, тобто, ми повинні розуміти, що кожен із нас воює на своєму фронті.

Тетяна Остапенко, жителька Києва:

Мова - це все наше. Це наша ідентичність, це наш код нації. Без мови не можна.

Віктор Зінченко, житель Києва:

Наші хлопці як розмовляють українською і ті не розуміють, що виходить? Це тоже зброя - українська мова.

Тож не бійтеся говорити. Бо мова - таки має значення.