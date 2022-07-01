Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс переміг на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі зі світовим рекордом.

22-річний атлет здійснив стрибок на 6,16 метрів. Арман на один сантиметр перевершив власний світовий рекорд на відкритому повітрі, який він встановив у вересні 2020 року в Римі.

Дюплантіс став першим, хто зміг перевершити досягнення українця Сергія Бубки - той 1994-го стрибнув на 6,14 метра. Його рекорд тримався 16 років.

Цікаво, що швед також є світовим рекордсменом зі стрибків із жердиною в залі. У березні на чемпіонаті світу у Белграді йому підкорилася висота 6,20 метра.