Таке не зміг зробити навіть Бубка: шведський легкоатлет встановив фантастичний рекорд (відео) [ Редагувати ]
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Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс переміг на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі зі світовим рекордом.
22-річний атлет здійснив стрибок на 6,16 метрів. Арман на один сантиметр перевершив власний світовий рекорд на відкритому повітрі, який він встановив у вересні 2020 року в Римі.
Дюплантіс став першим, хто зміг перевершити досягнення українця Сергія Бубки - той 1994-го стрибнув на 6,14 метра. Його рекорд тримався 16 років.
Цікаво, що швед також є світовим рекордсменом зі стрибків із жердиною в залі. У березні на чемпіонаті світу у Белграді йому підкорилася висота 6,20 метра.
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