У турецькому Мармарисі відпочиваючі помітили в морі рибу, схожу на акулу - відвідувач пляжу не розгубився і прогнав морську тварину, вдаривши її граблями по голові.

Про це повідомляє турецьке видання Abcgazetesi.

Інцидент трапився у понеділок, 4 липня. Наголошується, що спочатку на рибу ніхто не звертав увагу, проте потім її помітили і в паніці почали кричати, що поряд акула. Один із відпочиваючих чоловіків швидко взяв ситуацію в свої руки - він дістав звідкись граблі і вдарив рибу по голові, після чого та відпливла.



Пізніше деякі користувачі мережі, які переглянули відео сутички людини і тварини, заявили, що це була не акула, а середземноморський сарган - нешкідлива морська тварина, яку часто плутають із хижаком через плавець на спині.

При цьому, звідки у чоловіка взялися граблі на пляжі, залишається загадкою.