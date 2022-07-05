На турецькому курорті туристи граблями відбилися від акули (відео) [ Редагувати ]
У турецькому Мармарисі відпочиваючі помітили в морі рибу, схожу на акулу - відвідувач пляжу не розгубився і прогнав морську тварину, вдаривши її граблями по голові.
Про це повідомляє турецьке видання Abcgazetesi.
Інцидент трапився у понеділок, 4 липня. Наголошується, що спочатку на рибу ніхто не звертав увагу, проте потім її помітили і в паніці почали кричати, що поряд акула. Один із відпочиваючих чоловіків швидко взяв ситуацію в свої руки - він дістав звідкись граблі і вдарив рибу по голові, після чого та відпливла.
Пізніше деякі користувачі мережі, які переглянули відео сутички людини і тварини, заявили, що це була не акула, а середземноморський сарган - нешкідлива морська тварина, яку часто плутають із хижаком через плавець на спині.
При цьому, звідки у чоловіка взялися граблі на пляжі, залишається загадкою.
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