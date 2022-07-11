Операція зі звільнення острова Зміїний від російських загарбників тривала більше двох місяців. За цей час українські війська знищили близько 20 одиниць ворожої техніки на загальну суму 900 млн доларів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

До участі в операції зі звільнення острова були залучені:

угруповання сил ВМС;

ескадрилья Байрактарів;

Повітряні сили;

ракетні війська і артилерія;

підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки;

інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Повідомляється, що в операції було кілька етапів. Зокрема, українські війська мали обрізати шляхи логістичного забезпечення російських військових на острові.

"На цьому етапі точною роботою БПЛА "Байрактар" і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій були вражені 4 швидкохідних патрульних катери типу "Раптор", швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "Серна", істотні пошкодження отримав фрегат "Адмірал Ессен", новий сучасний буксир "рятувальник Василь Бех" переведений в підводний флот", - розповіли в ОК "Південь".

Проте, за даними розвідки, росії вдалося доставити на о. Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки, включаючи ЗРК "Тор-М2", "Панцир-С1", "Град" і "Торнадо".

Російські війська планували створити на острові потужну ППО для прикриття корабельного угруповання в морі. Однак плани окупантів провалилися.

В умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного придушення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові.

В ході успішної операції ЗСУ було знищено: