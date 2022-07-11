Олігарх Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали "Україна" та "Україна 24", на користь державі.

Про це йдеться в заяві System Capital Management, яка належить Ахметову.

"Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - зазначив бізнесмен.

Таке рішення Ахметов пояснює набранням чинності закону про олігархів, хоча себе він олігархом не визнає.

"Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", — йдеться у заяві.

За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, — понад 1,5 мільярда доларів. Загалом у медіахолдингу працюють 4000 людей.

До Медіа Групи Україна входять понад 10 телеканалів та онлайн-видань: