Олігарх Рінат Ахметов передає державі свій медіабізнес [ Редагувати ]
Олігарх Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали "Україна" та "Україна 24", на користь державі.
Про це йдеться в заяві System Capital Management, яка належить Ахметову.
"Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - зазначив бізнесмен.
Таке рішення Ахметов пояснює набранням чинності закону про олігархів, хоча себе він олігархом не визнає.
"Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", — йдеться у заяві.
За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, — понад 1,5 мільярда доларів. Загалом у медіахолдингу працюють 4000 людей.
До Медіа Групи Україна входять понад 10 телеканалів та онлайн-видань:
- телеканали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3", "34 телеканал" (регіональний),
- оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV,
- агенція "Медіа Партнерство Баінг",
- сайт "Сегодня",
- кросплатформний проєкт Vogue.UA.
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