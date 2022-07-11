МЗС викликав керівника посольства Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку" [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ в понеділок викликало тимчасового повіреного у справах Канади в Україні у зв'язку з рішенням Оттави передати турбіну російського газогону "Північний потік" компанії Siemens.
Про це повідомляє МЗС України.
"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін "Північного потоку-1", – йдеться в повідомленні.
В МЗС додали, що закликали канадську сторону переглянути це рішення, "яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо рф, а також створює підґрунтя для того, щоб росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи".
У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.
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