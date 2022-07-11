У Криму побили побили російського військового з буковою "Z" на одязі [ Редагувати ]
В окупованому Криму троє невідомих побили російського військовослужбовця, який лікувався у санаторії у Судаку після поранення під час війни в Україні. Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела в окупаційній владі українського півострова.
За попередньою інформацією, російського військовослужбовця, який перебував у Судаку на реабілітації після поранення, побили троє молодих людей. Окупант був у цивільному одязі з літерою "Z", яка символізує російську агресію проти України.
Бійку розслідують правоохоронні органи. Розслідування взяв під особистий контроль глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
Нагадаємо, що в Україні заборонили "Z" і "V", а також символіку російської армії.
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