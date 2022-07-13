Авіакомпанії росії відмовляються повертати понад 400 літаків, орендованих у західних компаній, що змушує лізингодавців пред'являти страхові претензії на суму 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Washington Post.

З 968 літаків в російському комерційному авіапарку напередодні війни в Україні 515 належали неросійським лізинговим компаніям. Незважаючи на запити лізингодавців, на сьогодні росія повернула західним компаніям лише 80 з 515 літаків.

Через санкції росія не може купувати або орендувати нові літаки, які належать західним компаніям. Більш того, росія не може купувати деталі або програмне забезпечення. Навіть дозаправка літака Boeing, орендованого російським підприємством, заборонена.

Тепер москва відчуває проблеми і з літаками власного виробництва, оскільки деталі до них (двигуни, авіоніка і програмне забезпечення) завозилися з США і Європи.