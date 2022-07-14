У Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку [ Редагувати ]
У Хмельницькій області райсуд призначив вісім років тюрми 14-річному підлітку, який до смерті побив 55-річну жінку.
Конфлікт між хлопцем та знайомою його батька розгорівся через те, що вона начебто взяла його цигарки. Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.
Повідомлення про вбивство у місті Дуніївці надійшло до поліції 15 лютого 2022 року. В цей день тіло загиблої з численними побоями знайшли біля смітника.
Як встановило слідство, у вечір вбивства 55-річна жінка проводила час зі знайомим та його 14-річним сином. Після того, як чоловік ліг спати, між жінкою та підлітком розгорівся конфлікт через цигарки. Хлопець наніс їй численні удари качалкою та сковорідкою, а тоді пішов з дому. Тіло мертвої жінки зранку виявив чоловік, він відніс його на смітник.
"Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і сказав, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька", – йдеться у повідомленні.
Дунаєвецький райсуд визнав підлітка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив йому вісім років тюрми. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити у суді.
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