Українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Наразі окупанти постійно обстрілюють вже звільнені міста та села.

Про це повідомляє в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"Більша частина Херсонської області знаходиться під тимчасовою окупацією. Зараз звільнені 44 населених пунктів. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, житлові будинки.Ось так "руський мир" хоче знищити нашу державу", - сказав він.