Стала відома кількість звільнених сел та міст в Херсонській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Наразі окупанти постійно обстрілюють вже звільнені міста та села.
Про це повідомляє в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
"Більша частина Херсонської області знаходиться під тимчасовою окупацією. Зараз звільнені 44 населених пунктів. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, житлові будинки.Ось так "руський мир" хоче знищити нашу державу", - сказав він.
по темі
В результаті нічних обстрілів в Донецькій області зруйновано будівлю місцевої адміністрації в Соледарі
Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок
Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі та поранені, чотири ракети над областю збили сили ППО
У четвер, 14 липня, рятувальники закінчили розбір завалів п’ятиповерхівки у Часовому Яру Донецької області, куди 9 липня влучила російська ракета
Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу російськими війська багатоповерхівки у Часовому Яру зросла до 46 осіб