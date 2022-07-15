Жителів Київської області попередили про постріли і вибухи [ Редагувати ]
Фото: Міністерство оборони України
У п'ятницю, 15 липня, в Київській області будуть чутні вибухи і постріли. Про це повідомляє Бучанська міська рада в Facebook.
Зокрема, вибухи пролунають у Бучанському районі, там проходитимуть антитерористичні навчання.
15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли і вибухи.
Жителів просять зберігати спокій.
Це наші тренуються, щоб знищувати ворога.
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