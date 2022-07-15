ЗМІ окупантів підтвердили загибель понад 4700 окупантів у війні проти України [ Редагувати ]
Станом на 15 липня російські журналісти підтвердили загибель щонайменше 4 760 військових рф, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє "Медиазона".
Ця цифра переважно говорить про жертви, яких вдалося поховати в росії.
За даними ЗМІ, найчастіше на війні в Україні гинуть солдати з бідних регіонів, у тому числі національних республік. У лідерах Дагестан і Бурятія. Там військовослужбовців ховають майже щодня.
Журналісти називають кілька причин такої "тенденції", серед яких демографія і відсталість регіонів. Через низькі зарплати і безробіття служба в армії вкрай популярна серед жителів національних республік, про що говорить і велика кількість військових частин в регіонах.
Крім того, з 4 760 підтверджених смертей військових кожна шоста - загибель офіцера (807 випадків). Найбільших втрат зазнали елітні і найбільш боєздатні війська росії - ВДВ, морська піхота і спецназ.
З початку повномасштабної війни в росії лише двічі називали ймовірні втрати 2 і 25 березня. Тоді в Міноборони РФ озвучили цифри 498 і 1 351 людина.
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