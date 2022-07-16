У той день було гаряче і на вулиці, під Верховною Радою, і у стінах парламенту.

32 роки тому Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. На ту мить, 16 липня 1990 року, Україна залишалася у складі Радянського Союзу. Проте документ став передвісником Акту проголошення незалежності. Декларацію називали "програмою виходу України з-під влади Москви".

Україна проголошувала свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Кінець 80-х – 90-х. Парад суверентітетів. Країни тодішнього Радянського Союзу одна за одною проголошують суверненітети республік. Першими були прибалтійські країни. Утім саме проголосований 16 липня 1990 року документ про держаний суверенітет України - одна із американських газет тоді назвала "першим цвяхом в домовину радянської імперії".

У той день було гаряче і на вулиці, під Верховною Радою, і у стінах парламенту. Бо самі дискусії - чи треба проголошувати державний суверенітет України - серед депутатів точилися ще місяць до дня ікс. Розгляд щоразу переносили, а вулиця вимагала рішучих дій. І нардепи таки наважилися - 16 липня.

Квітами, синьо-жовтими стягами і піснями - так українці зустріли депутатів, які щойно натисли зелені кнопки за суверенну Україну.

-Ми прийняли той акт, про який мріяли все життя. Безперечно, це ще не остаточна самостійність, але це вже безперечно крок до неї. Ми хотіли наблизити день найціональної свободи і тепер Верховна Рада прийняла той перший документ, від якого почнеться будівництво самостійної України.

Пізніше Левко Лукʼяненко, коли згадуватиме той день, скаже - тоді писати в документі слово "незалежність" було зарано, хоча на цьому і наполягали депутати Народного Руху.. Був ризик, що це приведе рядянські танки на нашу землю.

Левко Лукʼяненко, 2010 рік

Окремого кроку - суверенітет - для москви було недостатньо, щоб зразу роздавити. А ми могли от проголосити 16 липня незалежність України. Та не могли, бо для того, щоб яблуко впало, треба, щоб воно дозріло, а ми 16 липня були ще зеленим яблуком.

Дозріли - за рік, коли наша держава таки стала незалежною. Та саме декларація про державний суверенітет була першим кроком до цього. Україна визначалась суверенною - з недоторканними кордонами, а народ проголошувався єдиним джерелом влади. Україна ставала самостійною у вирішенні будь-яких внутрішніх питань та заявляла право на власні Збройні сили. Положення цього документу - пізніше ляжуть в основу нашої Конституції.

Нині ж, як і 32 роки тому, наша держава знову змушена відстоювати наш суверенітет і нашу незалежність.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Саме ці фундаментальні засади української держави як тоді, так і зараз, відрізняють Україну від її колишньої митрополії, від імперії, яка відчуває фантомні болі через втрату України та не може змиритися з її існуванням як вільної, незалежної, суверенної держави. Проте у цей історичний момент народ України разом із ЗСУ здатний захистити і захистить українську державу, її територіальну цілісність та принципи викладені у декларації про державний суверенітет україни.

І в нашій перемозі впевнені усі українці.

Максим:

Тому що ми єдині, тому що ми вільні, тому що мивиборюємо свободу ціною свого життя, ціною своїх зусиль, щоб зберегти сувернітет, тому переможемо, бо правда за нами.

Василь:

Сильний народ, ми вистоїм, я думаю, весь світ буде мріяти потрапити до нас на Україну.

Марина:

Для нас важлива незалежність, наш сувернітет, мова, я ось трошки поганенько розмовляю українською мовою, але якось строшечки стараюсь, шоб була українська мова. Це важливо.